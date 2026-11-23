La Procura di Grosseto e l'antimafia di Firenze esaminano i device e il manoscritto rinvenuti nella villa di Maremma per chiarire la dinamica della morte di Gianni De Gennaro.

Le indagini sulla morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, stanno focalizzandosi sull'analisi forense dei suoi telefoni cellulari per ricostruire le sue ultime ore di vita. L'esame dei dispositivi è una componente cruciale dell'indagine condotta dalla Procura di Grosseto, che opera in coordinamento con i colleghi dell'Antimafia di Firenze. Gli inquirenti stanno cercando di cristallizzare i contatti e le comunicazioni dell'anziano funzionario nelle ore che hanno preceduto il suo decesso, avvenuto nella dependance della sua residenza di campagna in Maremma.

Il corpo di Gianni De Gennaro, 78 anni, è stato trovato riverso su una poltrona dopo che lo sparo ha messo fine alla sua vita nelle prime ore del mattino di sabato. Le autorità giudiziarie stanno esaminando non solo le chiamate, ma anche eventuali messaggi inviati dall'ex capo della Polizia mentre si trovava da solo, dopo aver congedato la scorta di protezione e aver lasciato Roma nel pomeriggio del venerdì precedente. Questa dinamica temporale è fondamentale per stabilire se vi sia stata presenza di terzi o se la morte possa essere inquadrata come suicidio.

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Analisi Device e Strage Mafiose

L'indagine è strettamente legata al contesto delle stagioni delle stragi mafiose in Italia, un'area di competenza dell'Antimafia fiorentina che sta procedendo per il reato di istigazione al suicidio. I telefoni sequestrati verranno sottoposti a un'attenta scansione digitale per individuare eventuali interazioni con soggetti interessati al caso o alle dichiarazioni dell'ex funzionario. Questa fase operativa mira a verificare se le azioni di De Gennaro siano state influenzate da pressioni esterne o se siano state guidate esclusivamente da una decisione autonoma in vista dei prossimi sviluppi legali.

Parallelamente all'analisi tecnica dei device, i magistrati dispongono accertamenti dettagliati su una serie di documenti rinvenuti nell'abitazione toscana. A poca distanza dal corpo è stato individuato un manoscritto indirizzato ai familiari e al custode del podere, che conterrebbe una serie di indicazioni di tipo organizzativo. Questo reperto cartaceo rappresenta un elemento di rilevanza significativa, poiché potrebbe contenere le ultime volontà o le spiegazioni finali dell'ex capo della Polizia riguardo alla sua scelta di porre fine alla propria vita.

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Documenti e Strumento Difensivo

Un'altra stanza dell'abitazione ha rivelato la presenza di alcune buste sigillate, materiale ora a disposizione dell'autorità giudiziaria di Firenze. Si ritiene che questo materiale sia legato alla vicenda giudiziaria che coinvolge Gianni De Gennaro, in particolare per il procedimento che lo vede indagato per depistaggio in relazione ai fatti di Via D'Amelio del 1992. L'ex funzionario aveva già iniziato ad appuntare una propria ricostruzione dettagliata delle vicende contestate, concentrandosi in modo specifico sulla gestione del pentito Totuccio Contorno.

Le fonti legali indicano che la procura siciliana ha già messo a disposizione delle parti migliaia di pagine, contenute in decine di file digitali, relative al fascicolo di Caltanissetta. Durante le perquisizioni, i carabinieri del ROS hanno anche acquisito un hard disk trovato nella disponibilità di uno dei figli dell'ex capo della Polizia. Tutto questo materiale era al centro della riunione tenuta venerdì mattina nello studio del difensore, il professore Franco Coppi, dove Gianni De Gennaro ha ascoltato le strategie difensive in vista dell'udienza di riesame fissata per il primo dicembre.

Impatto Reale e Prossimi Passi

La villa di Fonteblanda rimane sotto sequestro e la casa è piantonata dai carabinieri per garantire la integrità delle indagini. I rilievi della polizia scientifica e del RIS si sono concentrati sull'individuazione di tracce biologiche, tra cui sangue, e impronte digitali, al fine di escludere la presenza di altre persone nella zona della villetta di Montiano. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona vengono ormai acquisite per verificare i movimenti di eventuali veicoli nelle ore precedenti alla tragedia, chiudendo il cerchio delle verifiche ambientali.

La salma è stata trasferita nell'istituto di medicina legale di Careggi a Firenze, dove verrà effettuata l'autopsia nei primi giorni della settimana. L'arma del delitto è una pistola semiautomatica, una delle circa venti armi da sparo regolarmente detenute trovate nell'abitazione, tra pistole e fucili. Le parole finali di Gianni De Gennaro, scambiate con la moglie prima di congedarsi definitivamente, sono state: "Ci vediamo domani mattina", confermando la natura lucida e pianificata della sua ultima scelta.