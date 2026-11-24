La Direzione distrettuale antimafia di Firenze indaga sulla morte di Gianni De Gennaro, iscritto nel registro degli indagati a Caltanissetta per la strage di via D'Amelio.

La Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha ufficialmente inserito la morte dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro in un fascicolo collegato al più ampio procedimento sulle stragi di mafia del 1992 e 1993. Questa decisione istituzionale trasforma il lutto in un atto investigativo di rilevanza nazionale, posizionando Firenze come crocevia centrale di un'indagine che tocca i misteri più profondi della storia repubblicana italiana. L'ex vertice delle forze dell'ordine risulta ora al centro di un intreccio complesso tra la sua tragica scomparsa e le responsabilità storiche legate ai massicci attentati che sconvolsero il Paese durante le sanguinose stagioni delle bombe e delle minacce allo Stato.

Connessione tra la morte e le stragi mafiose

L'iscrizione di Gianni De Gennaro nel registro degli indagati presso la Procura di Caltanissetta rappresenta il cuore pulsante del mistero che ha avvolto la sua fine. La procura siciliana ipotizza che i depistaggi nella ricerca della verità sulla strage di via D'Amelio, dove rimasero uccisi Paolo Borsellino e i suoi agenti di scorta, non siano stati semplici errori investigativi. Al contrario, si sospetta che abbiano risposto a una strategia più ampia volta a proteggere interessi vitali di Cosa Nostra ed evitare la scoperta di eventuali responsabilità esterne alla mafia. Per un uomo che è stato sempre servitore dello Stato, questa accusa ha costituito un peso insostenibile, interpretato dalla sua famiglia e dai colleghi come un'accusa infamante di tradimento delle istituzioni.

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Le lettere e le prove rinvenute in Maremma

Il corpo di Gianni De Gennaro è stato ritrovato sabato scorso nella dependance del suo podere in Maremma, in una situazione che suggerisce una requisitoria estrema contro se stesso. Accanto alla salma sono state trovate quattro lettere scritte di suo pugno, indirizzate ai familiari, al custode della villa, al procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca e un'ultima destinata a chiunque volesse pubblicarla. I manoscritti sono stati immediatamente acquisiti dalla procuratrice capo di Firenze Rosa Volpe e affidati agli esperti dei Ris dei carabinieri e della polizia scientifica per un esame forense approfondito. Parallelamente, un supporto informatico hard disk, oggetto di ricerche condotte dai Ros su delega della procura siciliana, sarebbe stato ritrovato nella villa dell'ex capo della polizia, probabilmente accompagnato da un biglietto intended a ribadire la sua estraneità ai fatti.

Il ruolo di Massimo Carnicelli e le difese legali

Un secondo supporto digitale, sempre riconducibile a Gianni De Gennaro, è stato sequestrato dal Reparto Operativo Speciale nei giorni scorsi in un comune del Cassinate. L'operazione ha interessato alcuni immobili nella disponibilità di Massimo Carnicelli, sottufficiale della Guardia di Finanza e caposcorta dell'ex capo della polizia, anch'egli indagato a Caltanissetta. A Fonteblanda, frazione di Orbetello in Toscana, luogo dove Gianni De Gennaro si ritirava per cercare quiete, sono stati recuperati importanti documenti e faldoni che l'ex funzionario stava studiando per preparare una memoria difensiva insieme al suo avvocato, il professor Franco Coppi. Questi elementi potrebbero rivelarsi decisivi per rispondere alle accuse mosse dai magistrati siciliani riguardo ai depistaggi della strage.

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Le indagini forensi e le prossime udienze

La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per istigazione al suicidio, affidando il caso alla procuratrice capo Maria Navarro e ai sostituti Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini. Le prime ricostruzioni degli investigatori indicano che Gianni De Gennaro si sarebbe tolto la vita all'alba del giorno del ritrovamento con un colpo di pistola Ruger 3.80 da lui legalmente detenuta. Prima dell'atto finale, avrebbe esploso un proiettile all'esterno dell'abitazione per verificare il funzionamento dell'arma. Il sistema di videosorveglianza della villa è stato esaminato e una perizia calligrafica è stata ordinata per le lettere lasciate, mentre il Tribunale del Riesame di Caltanissetta avrebbe dovuto decidere il 1 dicembre sulla richiesta di arresti domiciliari, una decisione che al momento è mantenuta nel riserbo.

Le esequie e il silenzio delle istituzioni

Nel frattempo, procede l'indagine della Direzione antimafia di Firenze sui collegamenti con l'attentato di Cosa Nostra in via dei Gergofili, dove 227 chili di tritolo esplosero alle spalle degli Uffizi, un evento che aveva segnato profondamente la città durante gli anni difficili. Le indagini attuali stanno valutando anche la pista dell'eversione nera, ancora tutta da definire con certezza. Per quanto riguarda la parte civile e sociale, nelle lettere lasciate Gianni De Gennaro non ha dato disposizioni specifiche per il suo funerale, escludendo al momento la possibilità di un funerale di Stato. Le esequie sono attendibili nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli, in un clima di silenzio, pietas e preghiere che avvolge la famiglia e le istituzioni coinvolte in questa vicenda che continua a interpellare la memoria collettiva del Paese.