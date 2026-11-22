Dopo il decesso di Gianni De Gennaro, la Commissione Antimafia riprende i lavori. Si conferma il sostegno all'indagine di Caltanissetta e il no ai coinvolgimenti politici.

La Commissione parlamentare antimafia è tornata al centro del dibattito nazionale con una riunione convocata martedi, in un contesto segnato profondamente dal decesso di Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia. L'evento ha immediatamente riallineato i termini del confronto politico istituzionale, richiedendo una netta distinzione tra il rispetto per la figura defunta e la prosecuzione delle indagini giudiziarie in corso presso la Procura di Caltanissetta. La bicamerale, guidata da Chiara Colosimo, si prepara a misurare le diverse sensibilità politiche emerse nell'ultimo periodo, cercando di mantenere ferma la rotta verso l'accertamento dei fatti relativi all'inchiesta sugli appalti e alla mafia.

La posizione della maggioranza sull'inchiesta

Le fonti di maggioranza hanno chiarito che non ci saranno marce indietro rispetto al lavoro della Procura di Caltanissetta, confermando che la linea del centrodestra rimane quella di sostenere integralmente l'azione dei magistrati. La Presidente Chiara Colosimo ha ribadito con fermezza la necessità di non lasciare che la verità si prescriva, citando esplicitamente i figli di Paolo Borsellino per sottolineare l'importanza morale e giuridica di andare fino in fondo alle indagini. La Commissione ha ottenuto il decreto di perquisizione necessario per accedere agli ultimi aggiornamenti forniti dalla Procura, garantendo così la continuità del percorso investigativo senza intoppi burocratici o politici.

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Distinzioni operative e confini politici

È emersa una netta distinzione operativa tra la figura di Gianni De Gennaro e il resto dell'indagine, con la decisione di mettere al riparo la persona del defunto mentre si prosegue nell'analisi dei dossier. Mauro D'Attis, vicepresidente di Forza Italia, ha dichiarato che la Commissione non deve fermarsi, evidenziando che quanto emerso negli anni era lontano dalla verità che emerge ora dalle carte. D'altra parte, i Fratelli d'Italia hanno inviato un monito ai propri parlamentari per evitare polemiche inutili, spiegando che la confusione derivava dall'esistenza di due indagini distinte: una sostenuta pubblicamente sugli appalti e mafia, e un'altra, sconosciuta a gran parte della compagine, riguardante specificamente De Gennaro.

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Tensioni interne e posizioni delle opposizioni

All'interno del campo di governo permangono tensioni, con Forza Italia che lamenta di essere finita a fare "il tifo" per i magistrati di Caltanissetta, mentre in precedenza si era posta come garante di indipendenza. Pietro Pittalis, capogruppo forzista, ha ribadito l'orientamento garantista del partito, ammettendo che nessun osservatore poteva prevedere un epilogo così tragico. Le opposizioni, tra cui il Pd e i Cinque Stelle, criticano l'uso strumentale e politico delle inchieste, denunciando un clima tossico in Commissione e ricordando che la verità sui fatti è più complessa e grave rispetto a quanto narrato dall'esecutivo, esortando la politica a non saltare sopra i processi giudiziari in corso.

Prospettive future e pubblicazione relazione

Nonostante le divergenze, si prevede che la relazione di maggioranza sintetizzerà i lavori della bicamerale, mantenendo la linea di non prevedere coinvolgimenti di altri livelli, né servizi deviati o eversione nera, ma concentrandosi sul dossier mafia-appalti. L'elaborato finale è ormai quasi pronto e la pubblicazione è prevista per il periodo natalizio, come riferito da fonti istituzionali. Nel frattempo, il mondo della stampa, con esponenti come Daniele Capezzone de Il Tempo, ha chiesto di non lasciare soli i magistrati di Caltanissetta, tra cui il dottor De Luca, sottolineando la necessità di un sostegno tecnico e professionale alle indagini, pur esprimendo il totale rispetto per la memoria di Gianni De Gennaro.