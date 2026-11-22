Analisi degli eventi del 23 novembre 2026: la vicenda postuma di Gianni De Gennaro, i successi sportivi di Carlos Alcaraz e Francesco Bagnaia, e le polemiche su Cop31.

La giornata del lunedì 23 novembre 2026 è segnata da eventi di grande rilievo che toccano la storia giudiziaria italiana, il mondo dello sport e le relazioni internazionali. Nel caposaldo delle cronache, la figura dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, scomparso la mattina del 21 novembre nel suo casale a Fonteblanda, Grosseto, rimane al centro di un acceso dibattito pubblico e istituzionale. La sua morte ha riacceso l'attenzione sulle indagini correlate alla strage di via D'Amelio e sulla sua posizione riguardo alle accuse di depistaggio.

Le ultime volontà di Gianni De Gennaro

Lascia due buste sigillate che contengono documenti indirizzati al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e a chi desidera pubblicare quanto scritto. Solo i magistrati del caso conoscono il contenuto esatto, ma si apprende che De Gennaro abbia voluto lasciare agli atti la propria versione dei fatti per difendere il suo operato e quello dei suoi storici collaboratori dalle accuse ricevute durante l'inchiesta. La Procura di Grosseto indaga per il reato di istigazione al suicidio in relazione al decesso.

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Il fallimento politico della Cop31

La Conferenza Cop31 di Antalya, in Turchia, è definita un insuccesso totale per la mancata adoption della cover decision, il documento politico presentato dalla copresidenza turco-australiana. Il ministro irlandese dell'Ambiente ha motivato la mancata adesione sottolineando l'inaccettabilità di una legge sul clima che non faccia riferimento ai combustibili fossili e alla transizione per abbandonarli. L'Unione Europea, il Regno Unito e 32 Paesi africani, insieme ad altre nazioni, non hanno firmato l'accordo a causa della mancanza di un rinvio esplicito a questa materia.

Impatto sociale e nuove normative

Parallelamente, si registrano sviluppi normativi interni, inclusi nuovi rincari per la stagione invernale sugli impianti sciistici italiani dovuti ai costi energetici. I deputati di Fratelli d'Italia, guidati da Alessandro Urzì, hanno proposto emendamenti alla legge di Bilancio per inasprire le pene contro la violenza nei cortei, prevedendo marcatori per l'identificazione dei manifestanti. L'ex sottosegretario Delmastro ha altresì proposto lo stop alle borse di studio per studenti indagati per reati durante le occupazioni.

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Trionfi sportivi e saluti istituzionali

Nel settore sportivo, Carlos Alcaraz trionfa alle ATP Finals di Torino sconfiggendo Sascha Zverev, recuperando dopo il primo set perso 2 a 6. Nel mondiale motociclistico, Francesco Bagnaia della Ducati conquista il suo decimo titolo iridato 2026, superando il record storico di Valentino Rossi con sette Gran Premi e dieci Sprint vinte in stagione. La stagione termina con una gara ancora da disputare.

Omaggio a Corrado Augias e cultura

La cultura italiana ricorda il giornalista Corrado Augias, morto il 19 novembre, con l'ultima puntata de La torre di Babele trasmessa oggi su La7. Il programma, intitolato Corrado Augias, Saluto di un Maestro, è stato preparato nelle sue minuzie dal conduttore stesso prima della scomparsa, selezionando brani e la sigla finale. Nel dibattito televisivo, Beppe Grillo minaccia di riprendere il simbolo del Movimento 5 stelle e propone sostegno ad Alessandro Di Battista per Schierarsi.