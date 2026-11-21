Gianni De Gennaro si toglie la vita mentre è indagato per depistaggio. Le reazioni di Meloni, Mantovano, Piantedosi e altri politici sul sistema giudiziario italiano.

La morte tragica dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro ha scosso le istituzioni italiane, generando un'ondata di dolore e riflessioni critiche riguardo al funzionamento del sistema giudiziario. Il funzionario si è tolto la vita mentre era sotto inchiesta per depistaggio nell'ambito delle indagini di Caltanissetta, un caso legato all'antimafia che ha segnato la storia del Paese. La premier Giorgia Meloni ha espresso il suo profondo cordoglio attraverso una dichiarazione ufficiale diffusa da palazzo Chigi, definendosi profondamente scioccata dalla scomparsa.

Il Dolore Istituzionale e le Parole di Meloni

La premier ha sottolineato la vicinanza al fratello di Gianni De Gennaro, il Comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, e a tutti i familiari in questo momento di grande dolore. Ha riconosciuto la dedizione del defunto al dovere e al bene dell'Italia nei decenni di servizio. Questa posizione è stata confermata e ampliata da altri esponenti di governo che hanno voluto rendere omaggio alla carriera del funzionario.

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Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato di piangere la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che ha servito il Paese in incarichi importanti durante momenti storici straordinariamente impegnativi. Piantedosi ha dedicato un abbraccio alla moglie Carla, ai figli e al fratello, ricordando la serietà, la competenza e la dedizione che hanno contraddistinto il suo operato nel ministero dell'Interno e non solo.

Reazioni di Governo e Critiche al Sistema

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si è definito sconvolto dalla tragica morte di un servitore dello Stato con il quale ha collaborato per anni. Mantovano ha ammirato le doti e il senso delle istituzioni di Gianni De Gennaro, esprimendo sincera vicinanza al dolore dei familiari e di tutti coloro che hanno lavorato con lui. Anche il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, amico del fratello del defunto, ha ammesso di essere molto scosso dalla vicenda.

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Cirielli, intervenuto al Med - Dialoghi Mediterranei a Napoli, ha sottolineato l'importanza di riflettere sul sistema giudiziario e sui media a distanza di anni dagli eventi. Ha chiesto di non strumentalizzare l'accaduto, riconoscendo la stima che nutriva per De Gennaro, considerato estraneo alle dinamiche attuali. Ha invitato a una riflessione sul binomio magistratura e stampa, ricordando che dietro le vicende ci sono persone, famiglie e democrazia.

Indagini, Depistaggio e Impatto Politico

Gianni De Gennaro era al centro di un'inchiesta per depistaggio nell'ambito delle indagini di Caltanissetta, un'operazione antimafia di grande rilievo storico. Manfredi Borsellino, figlio del giudice ucciso nella strage di via D'Amelio, ha commentato la notizia con amarezza, affermando che con la morte del funzionario potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità. La sua dichiarazione evidenzia le tensioni ancora esistenti nel dibattito pubblico sulle responsabilità storiche.

La morte di De Gennaro è vista da molte parti, come dal vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, come la conclusione di un caso in cui un uomo che ha servito le istituzioni si è trovato schiacciato dal macigno insostenibile di un sospetto. Mulè ha ricordato come De Gennaro sia stato 'condannato' da più parti prima ancora che la verità approdasse, un destino condiviso con altri nella storia dell'antimafia italiana.

Il Cordoglio della Polizia e delle Forze dell'Ordine

Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, ha espresso grande dolore per la tragica scomparsa del collega Prefetto Giovanni De Gennaro. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno manifestato sentimenti di profondo cordoglio ai suoi familiari, riconoscendo il valore del suo servizio. Anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha appreso la notizia con dolore e smarrimento, dedicando il suo pensiero al fratello Andrea, che apprezza e stima.

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Queste reazioni univoche denotano un momento di crisi istituzionale e personale, dove il lutto si mescola alla critica verso i meccanismi pubblici che hanno portato a questa tragedia. La comunità politica e le forze dell'ordine cercano di fare bilancio sul ruolo dell'ex capo della Polizia, tra doveri istituzionali e pressioni mediatiche che hanno segnato la sua fine.