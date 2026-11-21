L'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si toglie la vita dopo le accuse di depistaggio. Esprimo cordoglio a colleghi e famiglie, mentre si apre il dibattito sulla responsabilità della Procura.

Le istituzioni italiane e l'opinione pubblica sono profondamente scosse dalla scomparsa improvvisa di Gianni De Gennaro, il prestigioso ex capo della Polizia che ha dedicato la sua carriera al servizio dello Stato. La notizia della sua morte, avvenuta a seguito di un gesto tragico, ha innescato un'ondata di dolore tra i suoi colleghi e ha avviato immediatamente un acceso dibattito politico e giudiziario riguardo al contesto in cui si sono svolte le indagini che lo riguardavano.

L'ultimo rapporto legale con Franco Coppi

Prima del decesso, l'avvocato Francesco Bertorotta, che affiancava Gianni De Gennaro nella difesa, ha espresso il proprio sgomento definendosi distrutto dallo svolgimento degli eventi. Bertorotta ha rivelato di conoscere l'ex capo della Polizia da quindici anni, sottolineando che prima del rapporto professionale esisteva tra loro un'intensa amicizia. L'abitante legale ha ammesso di non essere lucido nel tentativo di esprimere pienamente il proprio dolore, ma ha anche lanciato una dura critica verso il metodo utilizzato.

Also read De Gennaro, la politica si divide: «Messo alla gogna dai media»

Secondo quanto dichiarato da Bertorotta, le accuse di depistaggio aggravato formulate dalla Procura di Caltanissetta, insieme al professore Franco Coppi, rappresentano conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all'opinione pubblica senza il dovuto riguardo per la dignità della persona coinvolta. Questa dichiarazione pone l'accento sulla percezione di un processo mediatico anticipato rispetto alla sentenza finale.

Risposte istituzionali: cordoglio e riflessione sulla giustizia

Il Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza e Prefetto Vittorio Pisani, ha espresso un profondo cordoglio al collega e amico Andrea De Gennaro, attuale Comandante Generale della Guardia di Finanza, riconoscendo il legame professionale e personale tra le due famiglie. Parallelamente, la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha dichiarato di essere profondamente scioccata dalla tragica scomparsa, rivolgendo le sue parole di vicinanza al fratello del defunto, alla Guardia di Finanza e a tutti i familiari in questo momento di dolore.

Advertisement

Anche il Presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha ricordato Gianni De Gennaro come un uomo delle istituzioni, apprezzato e stimato da governi di diverso colore per le sue capacità. Lupi ha affermato che la sua morte impone una seria e profonda riflessione sulla necessità di garantire i servitori dello Stato che hanno svolto incarichi importanti e delicati in momenti complessi, nel rispetto della legge e dei principi costituzionali, mantenendo sempre un giusto equilibrio tra le legittime esigenze di chi svolge le indagini e la tutela della dignità della persona.

Le critiche alla Procura di Caltanissetta e ai Ros

Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, ha attribuito alla Procura di Caltanissetta la responsabilità di istigazione al suicidio, sostenendo che l'inchiesta non era di competenza di questo ufficio ma avrebbe dovuto spettare alla Procura di Palermo. Borsellino ha affermato che si è trattato di un'iniziativa messa in campo per togliere delle responsabilità ai Ros e ai servizi segreti sulla sparizione dell'agenda rossa, spostando quindi l'attenzione sulla Polizia invece di approfondire le piste originali.

Questa posizione critica è stata condivisa dal Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha dichiarato di essere rimasto sconvolto dalla scomparsa, definendo Gianni De Gennaro un grande poliziotto che ha servito le istituzioni per tutta la vita indipendentemente dalle indagini che lo riguardavano. Tajani ha sottolineato che in un paese libero, democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori da queste, affermando che se ci deve essere una condanna, questa la deve decidere il giudice chiamato a pronunciare la sentenza, senza condanne prima che una persona venga processata.

Tajani ha aggiunto che questa non è un'eccezione, citando altri casi di vittime di processi effettuati fuori dai tribunali, e ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia, avendo telefonato personalmente al fratello per porgere il proprio sostegno. Il leader di Forza Italia ha concluso con l'auspicio che la giustizia vera, non quella emessa attraverso facili decisioni, possa fare il suo corso e che Gianni De Gennaro possa riposare in pace.

Advertisement

Le parole dei leader politici e del Ministro dell'Interno

Matteo Renzi, aprendo i lavori dell'assemblea di Italia Viva a Milano, ha definito la notizia della morte di Gianni De Gennaro sconvolgente per tutti coloro che lo hanno conosciuto e che sanno chi era. Renzi ha affermato che, se dovesse immaginare un volto che interpreta il deep state, penserebbe a De Gennaro, riconoscendo la sua scomparsa come tragica. Ha aggiunto che ci sarà tempo e modo per capire e valutare, ma che oggi è il momento della pietas e del cordoglio, nel quale il primo pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari, poiché in questi casi il cordoglio viene prima di qualsiasi valutazione.

Mara Carfagna, Segretario di Noi Moderati, ha dichiarato di conoscere bene Gianni De Gennaro e di non aver mai avuto dubbi sulla sua integrità, sul suo senso delle Istituzioni e dello Stato. Carfagna si è detta sconvolta e senza parole, rivolgendo la sua vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che gli volevano bene in questo terribile momento. Infine, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che la morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti, piangendo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal Ministero dell'Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi.