L'ex capo della polizia Gianni De Gennaro è stato trovato senza vita nella sua residenza a Grosseto. Le indagini sono aperte per istigazione al suicidio e il contesto coinvolge l'inchiesta sul depistaggio di via D'Amelio.

L'ex capo della polizia Gianni De Gennaro è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di provincia a Grosseto la mattina del 21 novembre. Il custode della struttura è stata la prima persona a scoprire il corpo dell'alto funzionario, scatenando immediatamente l'allarme delle autorità competenti per gli accertamenti del caso.

Scoperta del Cadavere e Primi Accertamenti

La scoperta è avvenuta dopo le ore 9:38 del mattino, quando i familiari di Gianni De Gennaro, preoccupati per la mancanza di notizie dell'uomo da diverse ore, hanno sollecitato il custode a verificare la sua presenza. Il guardia non ha aperto la porta, limitandosi a chiamare immediatamente i Carabinieri, e con ogni probabilità ha individuato il cadavere osservando attraverso la finestra da una posizione esterna.

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L'ambulanza è giunta sul luogo degli eventi con urgenza, ma non ha potuto fare nulla per salvare Gianni De Gennaro. L'intera area perimetrale della residenza è stata immediatamente blindata per preservare la scena del crimine e permettere alle forze dell'ordine di svolgere i necessari accertamenti tecnici e investigativi senza interferenze esterne.

Arma e Modalità della Morte

Dal primo sommario esame delle circostanze emere che l'ex capo della Polizia si trovava da solo nell'abitazione al momento del decesso. La versione preliminare suggerisce che Gianni De Gennaro si sia tolto la vita con un colpo di pistola alla testa, utilizzando un'arma da fuoco regolarmente in suo possesso, una pistola personale detenuta in conformità con le normative vigenti.

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Gli inquirenti hanno inoltre recuperato biglietti di saluto scritti a mano, chiaramente indirizzati ai suoi familiari, oltre ad altri documenti non specificatamente dettagliati nella prima fase delle indagini. Questi elementi sono stati trovati durante il sopralluogo effettuato nella dependance della casa di campagna situata tra i comuni di Magliano e Fonteblanda.

Contesto Investigativo e Procura di Caltanissetta

La morte di Gianni De Gennaro arriva in un momento delicato per le indagini giudiziarie in cui era coinvolto. L'ex capo della polizia era effettivamente indagato per il reato di depistaggio nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura di Caltanissetta relative alla strage di via D'Amelio, un episodio storico di violenza mafiosa che ha segnato l'Italia.

L'inchiesta specifica sul depistaggio è coordinata congiuntamente dal Procuratore Distrettuale Rosa Volpe e dal procuratore di Grosseto Maria Navarro. La presenza di entrambe le autorità regionali sottolinea la gravità e la complessità delle questioni esaminate, legate a presunte manipolazioni o deviazioni nelle indagini storiche sul terrorismo e sulla mafia negli anni Novanta.

Fascicolo per Istigazione al Suicidio

Le autorità competenti hanno immediatamente aperto un fascicolo penale per il reato di istigazione al suicidio. Questa apertura indica che gli inquirenti stanno valutando attentamente se vi siano state pressioni esterne o circostanze di natura esterna che potrebbero aver influenzato la decisione finale di Gianni De Gennaro di porre fine alla propria vita.

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L'indagine dovrà quindi accertare non solo le dinamiche fisiche dell'atto, ma anche il contesto psicologico e legale in cui è avvenuto. La presenza di Rosa Volpe e Maria Navarro nei ruoli di coordinamento suggerisce che le conclusioni potrebbero avere ripercussioni significative sull'intero arco dell'indagine originale sul depistaggio di via D'Amelio, coinvolgendo possibili terze parti o elementi di pressione politica e istituzionale non ancora pienamente emersi.