Il corpo di un uomo di 64 anni è stato ritrovato nell'appartamento di Pinerolo, dove viveva accumulando rifiuti. L'Agenzia territoriale per la casa avvia operazioni di pulizia e sanificazione per la futura riassegnazione dell'immobile.

Il corpo senza vita di un uomo di 64 anni è stato scoperto il 21 novembre all'interno di un appartamento al piano terra delle case popolari situato in via Bignone a Pinerolo. La vittima, cittadino italiano residente nell'alloggio fin dal 1999, era rinvenuto in condizioni di abbandono e isolamento, con l'ambiente circostante pieno di oggetti e rifiuti accumulati nel corso degli anni. L'allarme è stato lanciato da un vicino di casa che, insospettito dall'odore sgradevole e dalla mancanza di rumori quotidiani, ha contattato immediatamente il numero di emergenza 112.

Dettagli tecnici del ritrovamento del corpo

I vigili del fuoco, insieme al personale del 118 Azienda Zero e ai carabinieri, hanno dovuto affrontare un ostacolo fisico significativo per accedere alla scena del crimine. La porta d'ingresso era completamente bloccata dalla quantità di oggetti stoccati nel tempo, costringendo gli operatori a entrare attraverso la finestra del bagno. Utilizzando pale per liberare il varco, sono riusciti ad arrivare al cadavere, che risultava parzialmente coperto dalla spazzatura accumulata negli anni. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso, che risaliva a diversi giorni precedenti al ritrovamento, mentre i Carabinieri hanno avviato gli opportuni accertamenti per stabilire con certezza le cause e le circostanze della morte.

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Posizioni delle autorità e ruolo dei servizi sociali

L'assessore alle politiche sociali del Comune di Pinerolo, Lara Pezzano, ha chiarito che il cittadino era seguito dai servizi sociali dal lontano 1981. Nonostante il monitoraggio costante, l'uomo aveva espresso in modo molto determinato la volontà di non ricevere aiuti diretti di alcun tipo negli ultimi anni. Gli erano stati proposti interventi di assistenza domiciliare, per la pulizia della casa e per la consegna di pasti, ma egli rifiutava sistematicamente ogni forma di contatto. Di conseguenza, l'unica forma di intervento possibile era risultata essere l'aiuto indiretto, volto a sostenere le sue esigenze basilari senza forzare la sua autonomia.

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Impatto reale e prossimi pasos sgombero appartamento

Oggi, giovedì 26 novembre, l'Agenzia territoriale per la casa (Atc) ha ufficialmente programmato le operazioni di sgombero, pulizia e sanificazione dell'appartamento. Queste procedure sono necessarie in vista della futura riassegnazione dell'alloggio a un nuovo inquilino bisognoso. Per anni, il Consorzio dei servizi sociali del Pinerolese, in accordo con l'ufficio casa del Comune, ha continuato a sostenere una parte del canone di locazione. Questo supporto economico pubblico ha consentito all'uomo di mantenere la casa popolare dell'Atc, altrimenti a rischio di perdita per mancato pagamento, garantendo così una stabilità abitativa di base.

Monitoraggio sanitario e supporto territorio

Nonostante il rifiuto di assistenza diretta, l'uomo era periodicamente seguito da figure chiave del territorio. Il suo medico di famiglia manteneva i contatti e il Consorzio sociale cercava di avvicinarlo al centro di salute mentale, che si era reso disponibile a collaborare. Tuttavia, negli ultimi dieci anni ha sempre rifiutato questo tipo di supporto specialistico. L'assessore Pezzano ha aggiunto che le autorità hanno cercato di rispettare la sua scelta di non entrare direttamente in contatto con le istituzioni, facendo riferimento quando possibile alle reti territoriali con cui aveva instaurato relazioni di fiducia, come le parrocchie locali e la Caritas. La vicenda ha suscitato grande commozione, venendo trattata anche dalla trasmissione La vita in diretta su Rai 1 condotta da Alberto Matano, dove è stato riferito che l'uomo viveva nella completa assenza di luce e gas.