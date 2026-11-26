Dolore e richiesta di chiarezza allo stabilimento romano. Sciopero FIOM dopo la morte di due tecnici civili italiani in Kuwait durante conflitto.

La scena nella periferia est di Roma, precisamente nel quartiere di Settecamini, ha offerto un quadro di tensione e silenzio apparente. I dipendenti dello stabilimento industriale sono stati trattenuti all'interno dell'area per circa un'ora, immediatamente dopo l'arrivo dei giornalisti presso i cancelli principali. Le urla di alcuni lavoratori, che chiedevano il permesso di uscire e affermavano di non farcela più, hanno rotto la calma. Le auto sono state fatte defluire da un ingresso secondario, mantenendo i finestrini alzati anche quando i giornalisti hanno tentato di scambiare alcune parole. Nessuno ha voluto parlare apertamente in quell'occasione, creando un'atmosfera di forte isolamento.

Le Vitti: Due Generazioni Unite dal Lavoro

Proprio dietro quelle cancellate, i due vittime avevano costruito la loro carriera professionale prima di essere trasferiti in Kuwait. Emanuele Lo Russo, il primo dei due, aveva trentasei anni ed era un romano tifosissimo della Roma. Amante della palestra e dei viaggi, come testimoniato dalle sue foto sui social network in Asia, rappresentava una generazione diversa rispetto al collega più anziano. L'uomo di sessantacinque anni era originario di Formia e era cresciuto nella Capitale. Era uno dei veterani dell'azienda tedesca Rheinmetall e si trovava a pochi mesi dalla pensione. Entrambi erano tecnici elettronici e lavoratori civili impiegati nel settore della difesa.

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Dolore in Stabilimento e Testimonianze Familiari

Quando la notizia della morte di questi due uomini ha raggiunto i reparti dello stabilimento romano, molti colleghi hanno scoppio in lacrime. Emanuele Lo Russo lavorava alla Rheinmetall dal luglio del 2023, dove era stato assunto inizialmente come magazziniere per poi specializzarsi nella manutenzione dei sistemi radar. Prima di questo ruolo, aveva lavorato in un negozio di animali a Frascati e in un'azienda di mangimi. La sua zia ha raccontato di averlo sentito l'ultima volta durante l'estate, sottolineando che era sempre fuori per lavoro. Lo descriveva come una persona bella come il sole, il suo primo nipotino, che amava gli animali e avrebbe voluto prendere un cane ma non ne aveva avuto il tempo a causa dei frequenti spostamenti.

Lo Russo, che era talmente appassionato di fitness da allestire una piccola palestra sul balcone di casa, scherzava spesso sulla possibilità di un matrimonio con la famiglia. In Italia, ad aspettare il suo ritorno, c'erano i genitori e due fratelli più piccoli, rispettivamente di trentuno e trentatré anni. La famiglia dovrà ora attendere il rientro della salma, descrivendosi come distrutti dal dolore. Dall'altra parte, la sorella di Lo Russo, Maria Teresa, vive ancora nella Capitale, mentre la madre di novantatrè anni è ospite di una casa di riposo a Itri. Il padre di Lo Russo, Pasquale, era stato maresciallo dei carabinieri a Trastevere ed è scomparso diversi anni fa.

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Profilo di Lo Russo e Reazione delle Istituzioni

Lo Russo conosceva bene il Paese in cui si trovava, poiché vi viveva da più di vent'anni. Era diventato un punto di riferimento per i tecnici in trasferta. Nato a Formia da una famiglia originaria di Itri, si era trasferito a Roma da piccolo. Una collega, che ha preferito rimanere anonima, ha confermato che Lo Russo contava i mesi che lo separavano dalla pensione. Dopo una vita trascorsa a lavorare, gran parte della quale lontano dall'Italia, quel traguardo era ormai vicino. Non vedeva l'ora di tornare a Roma per godersi la meritata pensione, sottolineando come l'intera città di Formia sia colpita e addolorata dall'accaduto.

Sciopero FIOM e Richiesta di Chiarezza Operativa

Oggi, i circa quattrocento dipendenti dello stabilimento romano incroceranno le braccia in segno di protesta. La Fiom ha indetto uno sciopero unito a un'assemblea, definendo il momento come quello di cordoglio per le perdite subite. Tuttavia, l'obiettivo principale è chiedere chiarezza sul rispetto dei protocolli di sicurezza e sulle condizioni in cui operano i lavoratori italiani all'estero. Dietro il silenzio imposto nella zona di Settecamini, oltre al dolore per la perdita di due colleghi, permane una forte preoccupazione per chi continua a lavorare in territori esposti ai conflitti. La situazione evidenzia la complessità delle operazioni militari private e civili in zone di guerra.