Due tecnici italiani muoiono in Kuwait durante manutenzione sistemi antiaerei. Tajani accusa Teheran, l'Iran nega. Ecco i dettagli dell'attacco e le prossime indagini internazionali.

La tragicità dell'attimo ha segnato una data nera per le relazioni diplomatiche e per le famiglie coinvolte, quando un attacco con droni ha causato la morte di due cittadini italiani presenti in Kuwait. Antonio Saccoccio, sessantacinque anni, residente a Formia, ed Emanuele Lo Russo, trentasei anni, nato a Roma, hanno perso la vita mentre eseguivano operazioni di manutenzione sui sistemi di difesa antiaerea Skyguard. L'evento ha innescato una immediata e complessa reazione politica internazionale, con accuse incrociate tra Roma e Teheran e una profonda preoccupazione per la sicurezza dei lavoratori civili nelle zone di conflitto.

Dettaglio tecnico e contesto dell'attacco aereo

I due professionisti erano impiegati specificamente per la cura delle antenne di rilevamento del sistema Skyguard, una piattaforma difensiva di proprietà dell'azienda tedesca Rheinmetall, fornita alle forze armate kuwaitiane. L'esplosione provocata dagli ordigni aerei non ha solo causato il decesso degli italiani, ma ha anche portato al ferimento di altre due persone: un cittadino pakistano e un nazionale kuwaitiano. Il contesto operativo era quello di una base militare ad alto profilo strategico, dove la presenza di contingenti occidentali rende l'area un bersaglio sensibile per le potenze regionali ostili.

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Posizioni contrapposte tra Italia e Iran

Il Ministero degli Affari Esteri italiano, guidato dal ministro Antonio Tajani, ha inizialmente formulato accuse esplicite nei confronti dell'Iran, definendo il drone coinvolto come di costruzione iraniana. Tajani ha sottolineato come esistano numerose milizie proxy collegate a Teheran, come gli Houthi o fazioni filo-iraniane in Iraq, che utilizzano tali armi. Dall'altra parte, la Repubblica Islamica ha respinto categoricamente ogni responsabilità, definendo le accuse italiane come un pretesto per celare una malvolenza perdurante e tentare di esacerbare l'instabilità nella regione del Golfo.

Il portavoce delle forze armate iraniane ha chiarito che nessuna operazione offensiva è stata condotta dai suoi reparti nella zona. L'agenzia di stampa statale Fars ha invece riportato le dichiarazioni di fonti di sicurezza che accusano l'Ucraina di essere l'effettiva mandataria dell'attacco, suggerendo che Kiev stia dispiegando una rete operativa di droni e microdroni nella regione per dimostrare il proprio valore strategico agli Stati Uniti e contro l'Iran. Questa versione dei fatti è stata discussa durante il contatto diretto tra Tajani e il collega iraniano Abbas Araghchi, che ha espresso cordoglio ma ha definito le accuse infondate.

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Impatto reale e prospettive dell'inchiesta

L'incidente ha riacceso un acceso dibattito sulla sicurezza dei civili operanti in teatri caldi, mettendo in luce i rischi intrinseci della manutenzione di infrastrutture militari critiche. L'azienda Rheinmetall conferma di aver fornito tecnici direttamente sul campo in base a contratti specifici per garantire il funzionamento continuo dei sistemi antiaerei, indispensabili per contrastare le minacce aeree che hanno colpito il Kuwait anche in precedenti occasioni, come accaduto il 17 novembre scorso alla base aerea di Ali al-Salem. La morte dei due italiani ha quindi un costo umano inequivocabile in un contesto geopolitico sempre più volatile.

Le autorità competenti stanno ora avviando un'inchiesta internazionale per determinare con certezza chi si nasconda dietro l'attacco. L'attenzione è focalizzata sul recupero di prove tecniche che possano collegare il missile o il drone utilizzato a specifici produttori o utenti finali. Nel frattempo, nelle altre aree del Medio Oriente dove operano contingenti italiani, si mantiene uno stato di massima allerta, con un aumento delle misure di protezione per evitare che tragedie simili si ripetano in futuro.

Profili delle vittime e profilo professionale

Antonio Saccoccio era un veterano dell'azienda con una lunga esperienza in fabbrica e una profonda conoscenza tecnica dei sistemi di difesa prodotti da Rheinmetall, prossimo alla pensione ma ancora pienamente operativo. Emanuele Lo Russo, invece, lavorava per la società dal luglio 2023, mostrando passione per il movimento e viaggi, con l'ultima vacanza trascorsa in Thailandia. Le loro vite, spezzate durante il lavoro, rappresentano il tragico prezzo pagato da professionisti qualificati impegnati nel supporto logistico-militare internazionale, lasciando le loro famiglie e colleghi nella speranza che l'indagine porti alla luce la verità sui responsabili.