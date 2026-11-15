Morte incidente provinciale Ostigliese: uomo travolto a Serravalle a Po

Un uomo di 36 anni è deceduto dopo essere stato investito dalla provinciale Ostigliese a Serravalle a Po. I Carabinieri indagano sulla dinamica del tamponamento iniziale e dell'urto fatale.

Un uomo di 36 anni ha perso la vita nel corso di un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale Ostigliese, precisamente nella frazione di Libiola, appartenente al comune di Serravalle a Po, nella provincia di Mantova. L'evento tragico si è consumato ieri sera e ha visto l'uomo coinvolto in una dinamica complessa che ha condotto al decesso, nonostante i tentativi di soccorso del 118 che hanno potuto unicamente constatare il decesso.

Dettagli dinamica incidente e soccorso

Secondo le prime ricostruzioni ancora sotto esame da parte delle forze dell'ordine, la vicenda è iniziata con un primo tamponamento. In quell'occasione, l'uomo avrebbe abbandonato il proprio veicolo per verificare i danni subiti. Durante questa sosta improvvisa sulla carreggiata, è stato improvvisamente travolto da un'altra vettura in transito, risultando fatalmente coinvolto nell'urto.

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Ricostituzione episodi e indagini

L'intervento immediato del 118 non è riuscito a salvare la vittima. I soccorritori hanno potuto constatare che il decesso era già stato accertato, senza che fosse possibile intervenire per rianimare l'uomo. La situazione è risultata quindi drammatica e irreversibile, lasciando la famiglia e la comunità locale in stato di shock per la perdita.

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Compiti carabinieri e autorità locali

Le indagini sull'accaduto sono state affidate ai carabinieri delle stazioni di Sustinente e Borgo Virgilio. Le autorità hanno il compito di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per accertare le responsabilità e le cause precise dell'urto fatale che ha provocato la morte dell'uomo.

Conseguenze e situazione attuale

La chiusura della provinciale Ostigliese nella zona di Libiola ha richiesto un accurato lavoro di ricostituzione degli episodi da parte degli agenti. L'area è stata messa in sicurezza e le indagini procedono per determinare le eventuali negligenze o cause accidentali. La situazione rimane sotto stretta osservazione delle autorità locali e nazionali.