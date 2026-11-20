È morto a 43 anni Lance Broadway, ex giocatore MLB e attore noto per il ruolo in Attacco al potere. Il suo decesso è stato confermato a Dallas.

L'attore Lance Broadway, conosciuto per il suo ruolo nel film d'azione Attacco al potere e per le apparizioni nell'universo Marvel, è deceduto all'età di 43 anni. La notizia della scomparsa è emersa con forza dopo che il suo corpo è stato rinvenuto in un vano scale di un complesso residenziale nella metropoli di Dallas, in Texas.

Il ritrovamento è stato segnalato inizialmente da un giornalista della testata sportiva HornedFrogBlitz.com, specializzata nel cronaca della Texas Christian University. Successivamente, l'ufficio del medico legale della contea di Dallas ha confermato ufficialmente i dettagli attraverso il portale TMZ, chiarendo che il decesso è avvenuto nel corso della giornata di martedì 17 novembre.

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Dal baseball alla recitazione a Hollywood

Nato a Bryan, in Texas, il 20 agosto 1983 con il nome di Lance Daniel Broadway, ha costruito una carriera straordinaria che ha spaziato dallo sport professionistico alla recitazione. Dopo un percorso scolastico che lo ha visto passare dalla Grand Prairie High School alla Waxahachie High School e due anni alla Dallas Baptist University, ha concluso la sua formazione universitaria alla Texas Christian University.

Durante la sua unica stagione con gli Horned Frogs nel 2005, ha registrato 151 strikeout in 117 inning con una media punti guadagnati di 1,61, ottenendo il titolo di miglior lanciatore della conferenza. Questa prestazione lo ha portato ad essere selezionato come quindicesima scelta assoluta al draft della Major League Baseball del 2005 dai Chicago White Sox.

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Carriera agonista nelle massime leghe americane

La sua debutto nella massima lega è avvenuto nel settembre 2007 e vi ha remained fino al 2009, interrompendo la sua permanenza a Chicago con una breve parentesi ai New York Mets. Ha poi chiuso la sua esperienza agonistica nell'organizzazione dei Toronto Blue Jays, lasciando il campo di gioco per inseguire una nuova passione.

È stato proprio il novembre 2010 a segnare l'inizio della sua seconda vita professionale, quando ha seguito un corso di recitazione. Questo cambio di rotta gli ha permesso di approdare al cinema, debuttando in produzioni di grande successo commerciale e di critica.

Il successo con Attacco al potere e la morte

La sua interpretazione più celebre rimane quella nel film Attacco al potere, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Gerard Butler. Broadway ha impersonato un agente dei servizi segreti incaricato di proteggere il presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher, ruolo interpretato da Aaron Eckhart, guadagnandosi un posto stabile nel panorama cinematografico.

Oltre alla carriera cinematografica, ha partecipato a diverse serie televisive negli anni successivi al suo debutto, consolidando la sua presenza nel settore dell'intrattenimento. Parallelamente, negli ultimi anni della sua vita, ha affiancato all'attività di attore quella di allenatore per Canes Baseball, dedicandosi alla preparazione dei giovani talenti delle scuole superiori in vista del campionato universitario.

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I dettagli medici e le reazioni al decesso

Le autorità sanitarie della contea di Dallas stanno gestendo l'inchiesta con massimo riserbo riguardo alle cause esatte del decesso. Al momento, le uniche informazioni certe riguardano il luogo del ritrovamento e la data, che corrisponde alla giornata di martedì 17 novembre.

La comunità dello sport e quella dell'industria cinematografica stanno affrontando con tristezza questa notizia improvvisa. La figura di Broadway, capace di eccellere in due discipline apparentemente così distanti come il baseball professionistico e la recitazione, lascia un segno indelebile nella memoria di chi lo ha conosciuto e ammirato.