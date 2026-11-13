Morte Luana Iorio: espianto organi dopo incidente palestra Sambuceto

Il dramma di Luana Iorio, 43 anni, morta dopo un incidente in palestra a Sambuceto. La Procura di Chieti indaga e gli organi sono stati donati a Torino, Roma e L'Aquila.

Luana Iorio, quarantatreenne originaria di Isernia, è deceduta martedi all'ospedale di Pescara in seguito a un grave incidente subito in una palestra situata a Sambuceto. La Procura di Chieti ha attivato un fascicolo di indagine per omicidio colposa, affidando al medico legale Pietro Falco il compito di accertare con precisione le cause del decesso e gli effetti traumatici riportati dalla donna. Le indagini operative sono gestite dai Carabinieri della stazione di Sambuceto, che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell'accaduto per verificare eventuali responsabilità legali.

La dinamica dell'incidente in palestra

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il Venerdì precedente alla ricovero, Luana Iorio stava eseguendo esercizi di ginnastica sulla sbarra. Nel corso dell'allenamento, la donna sarebbe caduta da un'altezza di circa un metro e mezzo, urtando violentemente la testa contro una parete adiacente. L'impatto è risultato immediatamente grave, determinando uno stato di lesioni cerebrali significative che hanno richiesto un intervento sanitario urgente e specializzato.

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Trattamento medico e morte cerebrale

Dopo il crollo in palestra, Luana Iorio è stata soccorsa immediatamente dal servizio di emergenza 118. È stata trasportata in condizioni gravissime presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara. Dopo quattro giorni di degenza e trattamenti intensivi, i medici hanno constatato l'insorgenza della morte cerebrale. Nonostante gli sforzi terapeutici, il danno neurologico era irreversibile e non compatibile con la sopravvivenza clinica.

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Consenso alla donazione degli organi

La volontà espressa in vita da Luana Iorio è stata rigorosamente rispettata. La donna aveva infatti espresso il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti durante il rinnovo della carta d'identità a Isernia. Tale dichiarazione ha permesso di procedere con le operazioni di prelievo. Il cuore e i polmoni sono stati destinati a Torino, il fegato a Roma, mentre i reni e le cornee sono stati assegnati a L'Aquila.

Il ruolo delle strutture sanitarie

La ASL ha reso pubblico un messaggio di ringraziamento verso Luana Iorio per la sua scelta consapevole e verso i familiari per aver onorato la sua volontà in un momento di profonda sofferenza. Il comunicato ha inoltre sottolineato il lavoro coordinato del personale di Rianimazione, degli anestesisti, del coordinamento trapianti e del Centro regionale, elementi fondamentali per il successo delle procedure di recupero dei tessuti in questo caso specifico.