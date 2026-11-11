Morte Luana Labbate: caduta fatale in palestra a Isernia

Luana Labbate, 43 anni di Isernia, è morta dopo una violenta caduta in palestra. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.

Luana Labbate, donna di 43 anni originaria di Isernia, è deceduta martedì 10 novembre dopo una tragica incidente avvenuto durante un allenamento in palestra. La vittima aveva riportato gravi lesioni cerebrali a seguito di una caduta violenta, che l'ha portata in condizioni critiche al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito di Isernia.

Dettagli medici e ricovero intensivo

I soccorritori hanno trasportato immediatamente la donna presso la struttura ospedaliera cittadina, dove i medici hanno diagnosticato un trauma cranico severo. Il quadro clinico si è rivelato subito gravissimo, costringendo l'équipe medica a trasferire Luana Labbate direttamente in terapia intensiva per tentare di salvare la sua vita.

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Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione e le cure specialistiche prodigate nel reparto di rianimazione, le condizioni della paziente non hanno mostrato segni di miglioramento sostanziale. I sanitari hanno monitorato costantemente i parametri vitali nella speranza di invertire il deterioramento neurologico, ma senza successo.

Dichiarazione di morte cerebrale

La situazione è peggiorata progressivamente fino a quando, nella giornata di martedì 10 novembre, i medici sono stati costretti a dichiarare la morte cerebrale di Luana Labbate. Questa diagnosi indica l'interruzione definitiva e irreversibile di tutte le funzioni cerebrali, evento che ha segnato la fine delle speranze di sopravvivenza della donna.

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Il decesso è stato comunicato ufficialmente dalla direzione sanitaria dell'Ospedale Santo Spirito, confermando la perdita della vita per la comunità locale e per gli amici stretti della vittima. L'accaduto ha scosso profondamente la popolazione di Isernia, colpita dalla prematura scomparsa di una giovane adulta.

Scelta della famiglia sulla donazione

In seguito alla dichiarazione di morte cerebrale, i familiari di Luana Labbate hanno espresso il loro dolore e la volontà di dare un senso positivo a questa tragedia attraverso la donazione degli organi. La famiglia ha acconsentito formalmente al prelievo dei tessuti e degli organi vitali, contribuendo potenzialmente a salvare altre vite umane.

Questa decisione rappresenta un gesto di grande umanità e solidarietà da parte dei parenti, che hanno scelto di trasformare il lutto in un atto di generosità verso altri pazienti in attesa di trapianti. Le procedure per il prelievo sono state avviate secondo i protocolli rigorosi stabiliti dal Centro Unico per la Prelevamento e Trapianto (CUP).