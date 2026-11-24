Marco Baldi, professore di 51 anni, è morto improvvisamente in via Fiume a Zanica mentre tornava a casa in bici. La vittima stimata dai studenti e dal Coni.

Marco Baldi, stimato professore di educazione fisica di 51 anni, è stato trovato privo di vita lungo la pista ciclopedonale situata in via Fiume, alla periferia di Zanica, comune in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, precisamente intorno alle 17.30, quando l'uomo stava rientrando a casa dopo aver consumato il pranzo insieme alla madre anziana.

Trovato esanime: l'intervento dei soccorsi

È stato un passante a notare la presenza del docente esanime sulla pista e a dare immediatamente l'allarme alle autorità competenti. Non appena i soccorsi sono giunti sul posto in codice rosso, il personale sanitario si è attivato immediatamente per tentare la rianimazione. I tentativi di rianimazione sono proseguiti per un lungo periodo, dimostrando l'impegno dei sanitari, ma purtroppo si sono rivelati inutili. Il medico ha successivamente dichiarato il decesso, accertando che la morte era sopravvenuta per cause naturali, probabilmente a causa di un improvviso malore cardiaco.

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Professionista dedicato alla disabilità e al Coni

La figura di Marco Baldi è risultata centrale nel contesto educativo e sportivo della zona, essendo un docente molto conosciuto e stimato dalla comunità locale. Aveva una carriera solida che lo vedeva impegnato non solo nelle aule scolastiche, ma anche in numerosi progetti a sostegno degli studenti con disabilità, dimostrando una profonda dedizione verso l'inclusione. La sua professionalità era certificata dal diploma di artistico statale ottenuto presso l'istituto Giacomo e Pio Manzù di Bergamo, una realtà storica del territorio.

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Doppio ruolo come formatore e arbitro

Oltre alla sua attività didattica, Marco Baldi ricopriva ruoli di grande responsabilità all'interno del mondo dello sport ufficiale. Era infatti un formatore riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), contribuendo alla formazione di giovani allenatori e atleti. Parallelamente, svolgeva la funzione di arbitro di pallavolo per il comitato regionale della Federazione italiana di pallavolo (Fipav), mantenendo un attivo impegno nello sport che ha caratterizzato la sua vita professionale negli ultimi anni.

Lutto nella comunità scolastica di Bergamo

La scomparsa improvvisa di Marco Baldi ha scatenato un profondo lutto nella comunità scolastica di Bergamo e tra le famiglie degli studenti che ha seguito nel corso della sua carriera. La perdita di un professionista così attivo, che univa la disciplina dello sport alla cura per le fragilità, ha colpito duramente il personale scolastico e gli enti di riferimento. La comunità locale si stringe ora attorno alla famiglia del professor Baldi per offrire supporto in questo momento di dolore e perdita di una figura di riferimento così importante.