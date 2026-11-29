Tragedia a Casalnuovo: Michelle Valentino, 14 anni, muore per shock anafilattico dopo aver mangiato pizza margherita senza mozzarella. Dettagli sul malore.

Una giovane adolescente di 14 anni è deceduta nella tarda serata di sabato 28 novembre a causa di una grave reazione allergica dopo aver consumato una pizza margherita. L'incidente tragico si è verificato nella frazione di Tavernanova, parte del comune di Casalnuovo di Napoli, lasciando la comunità nello shock e la famiglia in profondo dolore. Michelle Valentino, che avrebbe compiuto 15 anni nel prossimo gennaio, ha perso la vita nonostante i disperati tentativi di salvataggio messi in atto dai familiari e dagli soccorritori intervenuti tempestivamente.

I Dettagli dell'Incidente Fatale

Michelle Valentino viveva con il padre di 41 anni, la madre di 36 anni e un fratello di 10 anni. La ragazzina era nota per la sua passione per la danza e la musica, come testimoniato dai video pubblicati su Instagram nel mese di ottobre. Nei contenuti digitali, Michelle appariva sorridente e attiva, mentre ballava in una scuola insieme ad altre persone. L'ultima pubblicazione sui social media risale alle 22:00 di sabato 28 novembre, quando la ragazza condivideva un momento di spensieratezza nella zona della pizzeria, situata a circa 700 metri dalla sua abitazione.

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Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, l'adolescente conosceva i rischi legati alla sua allergia alimentare. La serata era iniziata in modo normale con le amiche, ma la tragedia ha preso avvio quando Michelle ha ordinato alcuni tranci di pizza margherita da un servizio da asporto. La ragazza aveva deciso di rimuovere manualmente la mozzarella dal cibo, credendo di poterlo consumare in sicurezza una volta tornata a casa. Tuttavia, i residui di latte presenti sulla superficie della pizza sono stati sufficienti a scatenare una pericolosa reazione anafilattica.

Il Drastico Calo delle Condizioni

I primi sintomi dell'allergia si sono manifestati quando Michelle era già rientrata nella propria abitazione. Le condizioni della giovane sono precipitate in modo violento e rapido nel giro di pochi minuti. La madre è intervenuta somministrando del cortisone, mentre il padre ha tentato di soccorrere la figlia utilizzando una dose di adrenalina, strumento cruciale per contrastare lo shock anafilattico. Nonostante gli interventi immediati, la situazione si è aggravata ben oltre la soglia di reversibilità con i mezzi a disposizione.

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Il padre ha cercato di trasportare Michelle fuori dall'abitazione con la figlia in braccio per cercare aiuto esterno. La famiglia si è diretta verso la Farmacia Nazionale, situata lungo via Nazionale delle Puglie, nella speranza di reperire un defibrillatore necessario per le manovre di rianimazione. Purtroppo, il dispositivo non era disponibile in quel momento presso la farmacia, creando un ulteriore ritardo nell'assistenza medica che poteva fare la differenza per la sopravvivenza della giovane.

L'Intervento dei Soccorsitori

Nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118, l'agente della polizia municipale Maria Iorio ha praticato il massaggio cardiaco a Michelle. L'agente, formata nelle tecniche di primo soccorso dalla Croce Rossa, è stata affiancata dal collega Dino Viola per sostenere le operazioni di rianimazione. Quando i sanitari del 118 sono finalmente giunti sul luogo, hanno somministrato un'ulteriore dose di adrenalina alla ragazzina, cercando ogni ultima possibilità di salvare la sua vita.

Purtroppo, il trasferimento alla clinica Villa dei Fiori di Acerra non ha portato a nessun esito positivo. Michelle è arrivata in pronto soccorso già senza vita, nonostante l'impegno profuso da tutti gli intervenuti. La salma è stata successivamente affidata ai genitori, che si trovano ora a dover fare i conti con la perdita improvvisa della figlia. L'accaduto ha segnato profondamente l'equilibrio della famiglia e della comunità locale, lasciando un vuoto enorme.

Indagini e Responsabilità

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire nel dettaglio le circostanze della reazione fatale che ha portato alla morte di Michelle. Dalle prime indagini emerge che non risulterebbero responsabilità a carico della pizzeria dove la ragazza aveva ordinato il cibo. Alle gestione della pizzeria non erano state fornite indicazioni specifiche sull'allergia della giovane, il che esclude una colpa diretta nell'erogazione del servizio. Le indagini si concentrano ora sull'aspetto clinico dell'allergia e sulla catena degli eventi che hanno portato al decesso.