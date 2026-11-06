Morte Miriam Oliviero: indagato psichiatra per omicidio colposo a Siena

La Procura di Siena indaga uno psichiatra fiorentino per omicidio colposo nella morte di Miriam Oliviero, accusato di non aver attivato i servizi sanitari pubblici necessari.

La Procura della Repubblica di Siena ha formalmente iscritto nel registro degli indagati uno psichiatra fiorentino, libero professionista, nell'inchiesta relativa alla scomparsa e al decesso di Miriam Oliviero. L'ipotesi di reato contestata al medico è quella di omicidio colposo in ambito sanitario, una accusa grave che punta a verificare eventuali responsabilità professionali nella gestione del quadro clinico della giovane.

Dettagli chiave e dinamica dell'accusa

Il nucleo centrale degli accertamenti della magistratura riguarda la presunta mancata attivazione di un collegamento con i servizi sanitari pubblici, un passaggio operativo considerato cruciale dagli inquirenti. Le condizioni cliniche di Miriam Oliviero e il rischio concreto di un gesto estremo avrebbero, secondo l'accusa, richiesto un intervento coordinato e immediato con l'ASL Toscana Sud Est.

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Nello specifico, l'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti dovrebbe essere stata coinvolta nella presa in carico della paziente, ma questa procedura non sarebbe stata attivata dal professionista. L'indagine punta a stabilire se una maggiore collaborazione con i servizi territoriali avrebbe potuto consentire una gestione diversa della situazione e prevenire il tragico esito.

Tali circostanze sono attualmente ancora al vaglio degli investigatori e dovranno essere approfondite nel corso dell'attività istruttoria, che mira a ricostruire la correttezza del percorso terapeutico seguito dalla giovane nei mesi precedenti la sua scomparsa.

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Posizioni delle parti e ruolo della difesa

Lo psichiatra, raggiunto dall'iscrizione nel registro degli indagati nei giorni scorsi, è assistito dall'avvocato Jacopo Pastorini. L'iniziativa della Procura consente di svolgere gli accertamenti nel rispetto del contraddittorio con la difesa, garantendo al medico la possibilità di esaminare la documentazione relativa al percorso terapeutico di Miriam Oliviero.

Il lavoro degli investigatori dovrà chiarire se il mancato coinvolgimento dei servizi territoriali abbia rappresentato una carenza nell'assistenza fornita e se un percorso di cura maggiormente integrato avrebbe potuto contribuire a prevenire quanto accaduto. L'inchiesta ricostruirà il rapporto tra la giovane e il professionista, valutando le informazioni cliniche disponibili e gli eventuali interventi che avrebbero potuto essere attivati.

Impatto reale e cronologia degli eventi

Miriam Oliviero scomparve il 28 ottobre da Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, dove viveva con la sua famiglia. Quel giorno non si presentò al lavoro presso la biblioteca comunale e, prima di far perdere le proprie tracce, ebbe un ultimo contatto telefonico con la madre. La notizia aveva suscitato profonda commozione a Siena e nel comune di origine della giovane ventiquattrenne.

Scattate le ricerche da parte dei carabinieri, le verifiche si concentrarono anche su Siena, città dove il telefono cellulare della ragazza risultava localizzato nell'area di piazza del Campo. Tuttavia, alle chiamate dei familiari non seguivano risposte, acuendo l'allarme nella comunità locale che temeva per la sicurezza della giovane.

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Il 31 ottobre, dopo tre giorni di intense ricerche, i carabinieri e i vigili del fuoco individuarono il corpo senza vita di Miriam Oliviero su uno dei tetti di Palazzo Pubblico, sotto la Torre del Mangia in piazza del Campo. La scoperta confermò i timori più grandi e portò l'attenzione pubblica sulla vicenda.

A distanza di mesi, l'attenzione degli inquirenti si concentra ora sulle responsabilità professionali e sulla gestione del caso. L'inchiesta dovrà determinare se una diversa presa in carico da parte dei servizi pubblici avrebbe potuto cambiare il destino di Miriam Oliviero, chiarendo una volta per tutte le dinamiche che hanno preceduto la sua morte.