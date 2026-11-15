Morte nella sauna di Bolzano: indaga la procura sull'accaduto

L'indagine della procura di Bolzano sulla morte di una donna nella sauna della piscina comunale Karl Dibiasi. Dettagli sul caso e sulle indagini in corso.

Le autorità giudiziarie di Bolzano hanno avviato un'indagine ufficiale per chiarire le circostanze della morte di una donna, il cui corpo è stato rinvenuto nella sauna della piscina comunale intitolata a Karl Dibiasi, situata in viale Trieste. L'evento drammatico ha avuto inizio quando un addetto alle strutture ha effettuato la consueta ispezione all'interno della stanza dedicata al bagno di vapore, scoprendo la persona priva di vita. La scoperta ha immediatamente innescato le procedure di emergenza e l'intervento delle forze dell'ordine.

Dettagli dell'indagine e autopsia disposta

La direzione delle indagini è stata assunta dalla Procura della Repubblica di Bolzano, che ha coordinato l'operato della Polizia Locale e dei Carabinieri per ricostruire la dinamica degli eventi. La prima mossa istituzionale è stata l'ordinanza dell'autopsia sul corpo della vittima, un procedimento tecnico-scientifico fondamentale per determinare le cause reali del decesso. Questo step è essenziale per escludere o confermare eventuali elementi patologici, incidentali o criminosi, garantendo che ogni ipotesi venga esaminata con rigore scientifico e legale.

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Nessuna ipotesi esclusa dagli investigatori

Le forze dell'ordine, nel corso delle prime verifiche, hanno dichiarato esplicitamente che non si esclude nessuna pista investigativa. Questa affermazione sottolinea la necessità di mantenere un'indagine aperta e onnicomprensiva, senza pregiudicare le conclusioni finali basandosi solo sulle prime impressioni. Gli investigatori stanno analizzando ogni aspetto logistico e umano legato al luogo, poiché la sauna è una struttura controllata ma aperta all'accesso del pubblico durante gli orari di apertura.

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L'impatto sulla comunità e le prossime fasi

Il caso ha sollevato grande preoccupazione nella cittadinanza bolzanina, specialmente per l'accaduto avvenuto in un luogo abituale di svago e relax come la piscina comunale. I prossimi passi del procedimento giudiziario dipenderanno esclusivamente dai referti medici dell'autopsia e dalle testimonianze raccolte sul posto. Si prevede un monitoraggio costante da parte delle autorità sanitarie e locali per garantire la massima trasparenza nel trattamento di un evento così sensibile per la collettività.