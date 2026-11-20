Indagini su omicidio colposo dopo la morte della neonata a Trescore Balneario. Esiti autopsia e test di gravidanza negativi gettano luce sul caso.

Le indagini della Procura di Bergamo sono intensificate nel caso riguardante la morte di una neonata avvenuta sabato notte a Trescore Balneario. La giovane madre, una diciassettenne, è stata dimessa dall'ospedale e sottoposta a un'indagine per omicidio colposo, mentre i suoi familiari e il fratello maggiore sono sotto indagine per la stessa fattispecie di reato. Il nucleo centrale delle accuse verte sulla potenziale omissione di soccorso e sulla valutazione delle responsabilità genitoriali nei confronti della bambina.

Dettagli dell'autopsia e risultati medici

I primi esiti dell'autopsia condotta sulla piccola confermano con certezza che la neonata, che pesava tre chili alla nascita, era in vita al momento del parto. Il decesso è avvenuto in un arco di tempo estremamente ridotto, suggerendo cause naturali o legate al parto piuttosto che a una morte violenta. Gli investigatori escludono che la bambina sia stata toccata dalla madre o dai familiari, ritenendo verosimile che non ci sia stata alcuna interazione fisica successiva alla nascita.

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Le cause esatte del decesso richiedono ulteriori accertamenti medico-legali, sui quali vige il massimo riserbo per tutelare l'identità della minore e la riservatezza delle indagini in corso. Le autorità sanitarie stanno analizzando i dettagli fisiologici per stabilire se la morte sia dovuta a complicanze Immediate o a fattori esterni, escludendo però qualsiasi forma di aggressione diretta.

Test di gravidanza e dinamica dei fatti

Un elemento cruciale emerso dalle indagini riguarda la reale consapevolezza della gravidanza da parte della diciassettenne e dei suoi familiari. La giovane ha dichiarato di non essere stata a conoscenza del suo stato di gravidanza, circostanza supportata dal rinvenimento di due test di gravidanza negativi tra i suoi effetti personali. Questo dato contrasta con la realtà biologica, dato che i test possono restituire falsi negativi superati i primi mesi di gestazione.

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Il primo test era stato acquistato direttamente dalla studentessa in una farmacia, ma lei non ha saputo precisare la data dell'acquisto. Il secondo test, invece, era stato comprato dalla madre il 27 ottobre presso il punto vendita Acqua&Sapone di Trescore Balneario. La datazione dello scontrino e l'esito negativo di entrambi gli strumenti diagnostici sono stati utilizzati per valutare la coscienza o l'ignoranza reale della situazione da parte dei soggetti coinvolti.

La ricostruzione della notte dei fatti indica che la giovane aveva accusato forti dolori addominali, spingendola a dormire nel letto matrimoniale insieme alla madre al piano superiore della loro abitazione. Verso le 5 del mattino, la ragazza si è alzata senza svegliare i familiari, è scesa al piano terra ed è entrata in bagno, chiudendosi a chiave. È rimasta chiusa per tutto il tempo del parto, interrompendo il silenzio solo dopo aver partorito, quando ha riaperto la porta per chiedere aiuto.

Reazione dei familiari e trasferimento in ospedale

Dopo aver scoperto ciò che era accaduto, i genitori della giovane hanno preso la decisione di non attendere l'ambulanza, valutando che i tempi di arrivo dei soccorsi pubblici sarebbero stati troppo lunghi per l'isolamento della loro abitazione, situata in un cascinale remoto. Hanno invece caricato la figlia e la neonata nella propria auto, trasportandole d'urgenza all'ospedale di Lovere.

Dall'ospedale di Lovere, la madre è stata successivamente trasferita al nosocomio di Esine per ricevere le cure mediche necessarie. Alla coppia di carabinieri è stata fornita la versione degli eventi dai genitori, che hanno cercato di giustificare la mancata chiamata immediata dei soccorsi con l'emergenza della situazione e la distanza geografica dal centro abitativo.

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Le indagini continuano ora per accertare le dinamiche precise che hanno portato al decesso della bambina e per confermare o smentire eventuali colpe di negligenza da parte della madre o dei parenti. Rimane aperta la questione sulla figura del padre della neonata, un coetaneo della madre che non è ancora stato ascoltato dagli inquirenti, il cui coinvolgimento o conoscenza della situazione rimane da chiarire.