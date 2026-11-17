Il maggiore Goran Bulajic è deceduto nello schianto del MiG-29 vicino a Stara Pazova il 17 novembre. La Serbia conferma i dettagli dell'incidente aereo.

Il Ministero della Difesa della Serbia ha confermato che un pilota militare è deceduto martedì, il 17 novembre, dopo che il suo caccia MiG-29 si è schiantato in un campo a nord-ovest della capitale, Belgrado. L'incidente aereo ha causato la morte del maggiore Goran Bulajic, il cui nome è stato reso pubblico nelle comunicazioni ufficiali rilasciate dalle autorità serbe.

Secondo il comunicato ministeriale, l'aereo è precipitato nelle vicinanze di Stara Pazova, una località situata a circa 31 chilometri (19 miglia) a nord-ovest di Belgrado. La posizione specifica dello schianto è stata identificata con precisione geografica per facilitare le operazioni di recupero e le successive indagini tecniche condotte dagli specialisti del Ministero.

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Dettagli Tecnici Dell'Incidente Aereo

Le autorità militari hanno stabilito che l'aereo si è schiantato nei pressi di Stara Pazova, confermando i dati preliminari forniti immediatamente dopo l'accaduto. Il Ministero della Difesa ha dichiarato che il pilota, il maggiore Goran Bulajic, ha 53 anni ed è deceduto nell'incidente. Non ci sono state altre vittime riportate tra la popolazione civile o personale a terra.

Le indagini sull'incidente sono attualmente in corso e non sono ancora stati resi noti i dettagli tecnici completi sulle cause dello schianto. Gli investigatori stanno esaminando i dati dei voli e le condizioni atmosferiche del 17 novembre per determinare se l'incidente sia dovuto a un guasto meccanico, a un errore umano o a fattori esterni. La trasparenza sulle cause è fondamentale per le successive decisioni operative delle forze armate.

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Storia degli Incidenti Aerei Militari

Dall'indipendenza della Serbia nel 2006, le sue forze armate hanno subito 14 incidenti aerei, che hanno causato un totale di 17 vittime. Questi eventi tragici hanno coinvolto complessivamente 12 aerei e due elicotteri nel periodo post-indipendenza. La statistica recente evidenzia un trend di sicurezza che ha attirato l'attenzione del Ministero della Difesa e della comunità internazionale.

Il numero di incidenti e il bilancio delle vittime rappresentano un dato storico significativo per valutare l'efficacia dei programmi di mantenimento e aggiornamento del patrimonio aeronautico nazionale. Ogni incidente viene analizzato individualmente per migliorare i protocolli di sicurezza e prevenire futuri sinistri nelle operazioni di volo, con particolare attenzione ai velivoli più anziani come il MiG-29.

Modernizzazione Flotta e Piano Rafale

La Serbia prevede di sostituire la propria flotta di MiG-29 con 12 caccia francesi Dassault Rafale F4, che saranno acquistati nel 2024 per 2,7 miliardi di euro. Questo accordo di acquisto rappresenta un cambiamento significativo nella dotazione aerea del paese, segnando il passaggio da tecnologie di produzione sovietica a sistemi occidentali avanzati.

Le consegne dei nuovi velivoli Dassault Rafale F4 sono slated per il 2028, indicando un periodo di transizione di diversi anni per le forze aeree serbe. Durante questo intervallo, il Ministero della Difesa dovrà garantire la sicurezza operativa della flotta attuale, composta dai caccia MiG-29, in attesa dell'arrivo dei nuovi aerei. La decisione di investire in tecnologia francese riflette anche orientamenti politici più ampi verso l'Occidente.