Lutto a Treviso per la scomparsa della neonata nata prematura dopo l'urto della Nissan Qashqai. Il padre accusa la giustizia di lentezza nell'identificazione dei responsabili della strada.

La vicenda che ha sconvolto l'opinione pubblica veneta prende il volto di un dolore enorme, quello di una famiglia che ha perso la propria figlia appena nata a causa di una violenza stradale brutale. La piccola, che pesava appena 2,7 chili alla nascita, non è riuscita a superare le criticità mediche dopo un periodo di dieci giorni passato tra le speranze dei sanitari e la paura dei genitori. Il suo arrivo al mondo è avvenuto in condizioni drammatiche, dopo che la madre, incinta di otto mesi, era stata coinvolta in un incidente causato da una banda di ladri in fuga. La neonata ha chiuso gli occhi per sempre martedì 24 novembre, nell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, lasciando un vuoto incolmabile e una rabbia crescente contro chi ha scelto la fuga sopra la vita umana.

Dettagli dell'incidente e dinamica della fuga

I fatti risalgono alla sera del 14 novembre, quando la vettura Fiat Punto in cui viaggiavano cinque persone è stata speronata da una Nissan Qashqai in via Gasparotto Vecellio, a Lovadina di Spresiano, nel Trevigiano. A bordo della vettura colpita si trovavano la giovane ragazza di 22 anni all'ottavo mese di gravidanza, la sorella di 26 anni, una bambina di tre anni e i rispettivi compagni delle due donne. L'impatto è stato devastante, ma la scelta dei conducenti della Nissan Qashqai è stata quella di abbandonare il veicolo e fuggire attraverso i terreni agricoli circostanti, lasciando i feriti sul posto senza alcun soccorso.

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Indagini sulla banda e il veicolo dei colpevoli

Le indagini, affidate alla polizia stradale di Treviso, si concentrano con forza sull'identificazione dei tre malviventi e sulla tracciabilità del mezzo usato per la fuga. La Nissan Qashqai era stata noleggiata a Roma utilizzando documenti falsi, un dettaglio che conferma la freddezza e la premeditazione dei criminali. All'interno dell'abitacolo gli investigatori hanno trovato alcuni attrezzi da scasso, elementi che suggeriscono come i tre uomini sospettati facessero parte di una banda specializzata in furti nelle abitazioni. La vettura è stata sottoposta a un'attenta analisi da parte degli specialisti della polizia scientifica, che stanno cercando tracce biologiche per risalire con certezza all'identità dei tre fuggitivi.

Reazioni istituzionali e richiesta di giustizia

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, non ha nascosto la propria indignazione di fronte a una vicenda di una gravità enorme. Ha sottolineato con fermezza che chi commette reati non può fuggire dalle proprie responsabilità, ricordando che la vita e l'incolumità delle persone non possono essere considerate ostacoli nella via di fuga. Stefani ha espresso la sua fiducia nel lavoro delle Forze dell'ordine e della magistratura, auspicando che vengano individuati i responsabili e che si faccia piena luce sull'accaduto. Ha ribadito che a questa famiglia spettano rispetto, vicinanza e giustizia, come minimo richiesto di fronte a una tragedia che non avrebbe mai dovuto verificarsi.

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La posizione della famiglia e le attese per le indagini

Mentre la procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti, la famiglia della neonata vive nell'attesa di vedersi riconosciuta la giustizia che le spetta. Il padre della piccola, rimasto traumatizzato dalla perdita della figlia e dal trauma dell'incidente, ha accusato la giustizia di essere troppo lenta nell'identificazione dei responsabili. Questa dichiarazione evidenzia la frustrazione di chi attende da mesi risposte concrete e la certezza che i colpevoli vengano processati. La vicenda ha acceso un dibattito sulla necessità di intervenire con maggiore efficienza nella ricerca dei fuggitivi, soprattutto quando si tratta di reati che comportano l'abbandono di feriti in gravi condizioni.

Impatto sociale e memoria della neonata

Oltre al dolore personale della famiglia, questa tragedia ha colpito profondamente l'intera comunità, specialmente quella del Trevigiano. La storia della piccola, nata prematuramente dopo uno choc terribile per la madre, è diventata il simbolo di una violenza che non tollera eccezioni. La morte di venerdì 24 novembre non ha posto fine alla vicenda, ma l'ha trasformata in una lotta per la memoria e per la verità. I cittadini continuano a chiedere che i nomi dei tre uomini siano svelati al più presto, affinché la fuga non resti impunita e la legge possa fare il suo corso in modo esemplare e inesorabile.