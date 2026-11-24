Tragedia a Parma in Viale Mentana: una giovane di 27 anni perde la vita travolta da un autobus. Dinamica sotto indagine per verificare se fosse sulle strisce pedonali.

Una drammatica tragedia ha colpito la città di Parma nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio 2025. Una giovane donna di 27 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un autobus e trascinata per diversi metri sulla carreggiata. L'incidente si è verificato poco prima delle 14:30 in Viale Mentana, precisamente all'altezza del centro commerciale Duc, nei pressi dell'incrocio con Borgo del Naviglio. Le forze dell'ordine e i soccorritori sono intervenuti immediatamente sul luogo degli eventi, trovando la giovane vittima senza vita.

Dinamica dell'incidente e indagine in corso

La Polizia Locale di Parma è al lavoro con massima urgenza per ricostruire la dinamica precisa dell'accaduto. L'obiettivo principale è determinare se la giovane vittima stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali al momento dell'impatto, una circostanza che potrebbe influire sulle responsabilità legali e sulle modalità di conduzione del mezzo. A supporto delle indagini, gli agenti stanno acquisendo e analizzando attentamente le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona e, soprattutto, dalle videocamere di bordo installate sull'autobus coinvolto. Questo materiale audiovisivo risulta fondamentale per chiarire i movimenti del veicolo e il comportamento della pedone nei secondi immediatamente precedenti la collisione.

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Condizioni dell'autista e stato di choc

La conducente dell'autobus, una donna, è rimasta profondamente scossa dall'accaduto. I soccorritori dell'azienda sanitaria hanno prestato primo soccorso alla donna al posto di incidenti, rilevando un marcato stato di shock emotivo e fisico. Di conseguenza, è stata trasportata d'urgenza in ospedale per sottoporla a visite mediche approfondite e per ricevere le cure necessarie. Le condizioni della guida sono attualmente descritte come stabili sotto il profilo fisico, ma critiche sotto quello psicologico, in considerazione della gravità dell'evento subito e della perdita della vita di un'altra persona.

Impatto sul traffico e misure di emergenza

L'incidente ha causato un'immediata e prolungata interruzione della viabilità nella zona interessata. Il tratto di Viale Mentana compreso tra la barriera Garibaldi e Via Saffi è stato completamente bloccato al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso, il ritiro della salma e le indagini preliminari della Polizia Locale. Le code e i ritardi si sono estesi a tutta l'area circostante, costringendo gli automobilisti e i mezzi pubblici a deviazioni improvvise. Il ripristino della normale circolazione è avvenuto solo dopo il completamento delle operazioni di sgombero della carreggiata e la rimozione dei detriti lasciati dall'impatto.

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Espressioni di cordoglio istituzionali

La notizia della morte della giovane ha suscitato profonda commozione nell'intera comunità parmense. Il Sindaco di Parma, Michele Guerra, il Presidente della Provincia, Alessandro Fadda, e le aziende sanitarie locali hanno espresso ufficialmente il loro cordoglio per la perdita avvenuta. Queste dichiarazioni istituzionali evidenziano l'impatto emotivo che un evento del genere genera sulla collettività, ricordando l'importanza della sicurezza stradale e la fragilità della vita umana. Le autorità hanno invitato la cittadinanza alla massima prudenza e al rispetto rigoroso delle norme di comportamento su strada.

Prossimi passi e approfondimenti medici

Le indagini della Polizia Locale continueranno nei prossimi giorni con l'analisi dettagliata di tutte le prove raccolte, incluse le registrazioni audio e video dell'autobus e le testimonianze di eventuali testimoni oculari. La Procura della Repubblica di Parma potrebbe aprire un fascicolo per valutare le eventuali responsabilità penali o amministrative. I tempi di definizione delle indagini dipenderanno dalla chiarezza del materiale video e dai riscontri tecnici sui parametri di velocità e frenata del mezzo pesante. La comunità attende con ansia i riscontri ufficiali per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa tragedia.