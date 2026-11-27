Un avvocato di 46 anni è morto a Udine dopo una caduta accidentale dal sesto piano. Rimasto chiuso in casa senza chiavi, ha tentato di scavalcare il balcone finendo nel pozzo luce tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro.

Un drammatico evento si è verificato nella mattinata del 27 novembre a Udine, nel centro storico della città friulana. Un avvocato di 46 anni ha perso la vita dopo una violenta caduta da un balcone al sesto piano di un condominio situato nell'area compresa tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro. L'uomo è stato rinvenuto dalla polizia e dai soccorritori nel pozzo luce dell'edificio, dove era precipitato.

Dettagli dell'incidente fatale

Le prime ricostruzioni dei fatti indicano che la vittima aveva dimenticato le proprie chiavi all'interno dell'abitazione. Senza possibilità di entrare dalla porta principale, l'avvocato ha cercato una soluzione alternativa per rientrare nella propria casa. Ha tentato di scavalcare la ringhiera del balcone, una mossa che si è rivelata fatale.

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La caduta dall'altezza di sei piani è stata particolarmente traumatica. Quando le autorità e il personale medico sono giunti sul posto, hanno riscontrato che l'uomo aveva già perso la vita. La violenza dell'impatto contro il pozzo luce non ha lasciato speranze di salvataggio. Il corpo è stato trovato nella posizione in cui era caduto, senza segni di altra vita.

Intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi

Non appena è stata allertata la centrale operativa, sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco è stato cruciale per recuperare il corpo in modo sicuro dalle condizioni difficili del pozzo luce. Gli agenti della polizia hanno invece preso il controllo della scena per le indagini preliminari.

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Il 118 ha raggiunto il luogo dell'incidente per accertare lo stato della vittima, purtroppo senza esito positivo. L'azione coordinata delle diverse agenzie di soccorso ha permesso di gestire la complessità dell'operazione di recupero, garantendo la sicurezza di tutti gli operatori presenti in zona.

Ipotesi dell'inchiesta

Al momento, gli inquirenti tendono a escludere l'ipotesi dell'omicidio o di altri crimini violenti. La pista principale dell'indagine sembra essere orientata verso una caduta accidentale, dovuta all'errore di valutazione nell'operato della vittima. Non vi sono elementi immediati che suggeriscano la presenza di altri soggetti coinvolti o di dinamiche colpose.

Tuttavia, le indaginirestano pienamente aperte per chiarire ogni dettaglio dell'accaduto. Le autorità hanno l'obiettivo di ricostruire gli ultimi istanti di vita del quarantaseienne, analizzando la scena per confermare la dinamica della caduta. Ogni elemento raccolto contribuirà a definire con precisione le circostanze che hanno portato a questa tragedia.