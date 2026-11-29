Un velista di 70 anni muore annegato al largo di Genova dopo essere stato colpito alla testa dal boma durante una regata. Dettagli e dinamica.

Una drammatica tragedia ha funestato le acque liguri domenica 29 novembre, quando un uomo di 70 anni, identificato come V.M., ha perso la vita durante una regata velica nella zona compresa tra Pra' e Voltri, a Genova. L'incidente mortale è avvenuto nella mattinata, intorno alle 11.15, trasformando quella che sembrava essere una giornata sportiva in un evento di grave lutto per la comunità locale e per i familiari della vittima.

Il boma fatale durante la manovra

La dinamica dell'incidente, ricostruita nelle prime fasi dalle autorità competenti, ruota attorno a un grave imprevisto tecnico avvenuto durante una manovra di navigazione. Secondo le prime indagini, il boma, ovvero l'asta orizzontale alla quale è fissata la parte inferiore della randa, si è mosso in modo improvviso e violento durante la regata. Questo movimento inaspettato ha colpito direttamente il settantenne V.M. alla testa, causandogli una caduta immediata in mare dalla propria imbarcazione.

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Nonostante la rapidità di reazione dell'equipaggio, che ha lanciato immediatamente un salvagente legato a una cima, i tentativi di soccorso iniziale sono risultati inefficaci. L'uomo, colpito e traumatizzato, non è riuscito ad afferrare il dispositivo di sicurezza. Pochi minuti dopo la caduta, la vittima ha perso conoscenza, segnando l'inizio della fase critica che avrebbe portato alla sua morte per annegamento.

Il sacrificio dello skipper e l'intervento dei soccorsi

Lo skipper dell'imbarcazione, un uomo di circa 40 anni, ha provato a soccorrere il compagno di equipaggio gettandosi in acqua, assumendosi un rischio personale enorme. Nel frattempo, la situazione a bordo si è fatta critica per il resto della squadra e dell'unità navale: la cima del salvagente lanciato si è spezzata ed è finita nell'elica dell'imbarcazione, bloccando completamente il motore e lasciando la barca a vela alla deriva in mare aperto.

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I due uomini sono stati infine recuperati da una delle imbarcazioni di appoggio presenti alla regata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente numerosi mezzi di soccorso, inclusi gli uomini della Guardia Costiera, i sanitari del 118, i volontari della Croce Verde di Sestri Ponente e i Vigili del Fuoco. È stato anche allertato l'elicottero di salvataggio Drago per supportare le operazioni in caso di necessità, sebbene il recupero fisico fosse già stato effettuato dalle unità navali.

Le condizioni dei sopravvissuti e l'esito sanitario

Purtroppo, per il settantenne V.M. non c'è stato nulla da fare e è deceduto annegato, nonostante l'intervento dei soccorritori. Lo skipper, invece, è riuscito a sopravvivere ed è stato soccorso cosciente. Tuttavia, a causa del lungo immersione in acque fredde, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Martino di Genova in stato di ipotermia. Inizialmente classificato in codice rosso per la gravità delle sue condizioni, il suo stato è stato successivamente declassato a codice giallo, indicando una stabilizzazione relativa ma la necessità di continue cure mediche.

Sequestro della barca e indagini giudiziarie in corso

La barca a vela rimasta alla deriva è stata raggiunta dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e trainata fino al molo di Sestri Ponente sotto la supervisione della Capitaneria di Porto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, le indagini sono già aperte per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare se ci siano stati errori di navigazione o difetti tecnici. Gli uomini della capitaneria stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e dei superstiti.

La vela coinvolta nell'incidente è stata posta sotto sequestro come prova materiale e si trova attualmente presso il cantiere di Marina Aeroporto. Le autorità continuano a lavorare per chiarire tutti i dettagli tecnici e umani che hanno portato a questa tragica conclusione, mentre la comunità di Genova è rimasta scossa dalla perdita di un cittadino e dalla pericolosità insita negli sport velistici quando avvengono imprevisti tecnici improvvisi.