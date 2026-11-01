Morte Valentina Filannino Barletta: diagnosi tromboembolia, famiglia denuncia

Valentina Filannino, 35 anni, muore a Barletta dopo dimissione da ospedale per dolore alla gamba. La famiglia denuncia, Bassetti chiede verità sulla tromboembolia polmonare.

Valentina Filannino, una giovane laureata di 35 anni, è purtroppo deceduta a Barletta, in Puglia, tra il 29 e il 30 ottobre. La tragica dinamica della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale e la sua famiglia, che ha subito presentato una formale denuncia per chiedere chiarimenti sulle circostanze che hanno portato al suo decesso. L'intera vicenda è ora al centro di un'attenzione mediatica e scientifica, soprattutto dopo l'intervento pubblico dell'infettivologo Matteo Bassetti, che ha espresso il suo cordoglio e ha sollecitato una trasparenza totale sugli eventi verificatisi presso la struttura sanitaria.

Dolore alla gamba e prima visita ospedaliera

La vicenda ha avuto inizio giovedì 29 ottobre, quando Valentina Filannino si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Dimiccoli di Barletta. La giovane riferiva di soffrire di un intenso dolore alla gamba sinistra, un sintomo che accompagnava segni fisici evidenti e preoccupanti. L'arto era infatti visibilmente gonfio e presentava una colorazione più scura del normale, caratteristiche che potrebbero indicare seri problemi circolatori o infiammatori. Durante la fase di accoglienza e di primo accertamento clinico, i medici hanno proceduto con le indagini del caso per determinare la natura precisa del disturbo accusato dalla paziente.

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Secondo le informazioni reperite dai familiari, durante gli esami condotti all'interno della struttura ospedaliera, una tomografia computerizzata, comunemente nota come Tac, avrebbe evidenziato la presenza di una tromboembolia polmonare. Questa condizione medica rappresenta una situazione di potenziale grave pericolo per la salute del paziente, in quanto implica l'ostruzione di un'arteria polmonare da parte di un coagulo di sangue. Nonostante la gravità apparente della diagnosi resa nota dalla famiglia, le decisioni successive prese dal personale medico riguardo al ricovero o alla dimissione restano al centro delle indagini e delle domande poste dai congiunti della giovane.

Dimissione e rapido peggioramento delle condizioni

Ciò che segue rappresenta il momento più drammatico e controverso dell'intera narrazione. Sempre secondo quanto riferito dalla famiglia, Valentina Filannino, consapevole della gravità della situazione emersa dagli accertamenti, chiese esplicitamente di essere ricoverata. La giovane esprimeva forte preoccupazione per le sue condizioni di salute e temeva per il proprio futuro immediato. Tuttavia, nonostante questa richiesta di protezione e assistenza continua, la decisione finale fu quella di dimetterla con una terapia farmacologica da seguire a domicilio. Una scelta che, a posteriori, è oggetto di un'accurata verifica legale e medica da parte delle autorità competenti.

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Il destino tragico sembrava segnarsi poco dopo il ritorno a casa. Una volta raggiunta l'abitazione della madre, mentre Filannino stava salendo le scale, perse improvvisamente i sensi. Questo episodio improvviso ha gettato la famiglia nel panico e ha richiesto un intervento immediato. La giovane è stata soccorsa con urgenza e riportata d'urgenza all'ospedale Dimiccoli di Barletta. Il ricovero è stato effettuato immediatamente nel reparto di Rianimazione, dove il team medico ha tentato ogni sforzo possibile per invertire le sorti della sua salute e salvare la sua vita.

Decesso e autopsia per accertare le responsabilità

Nonostante i trattamenti intensivi e le cure specialistiche ricevute nel reparto di terapia intensiva, Valentina Filannino non è riuscita a sopravvivere. È morta dopo circa ventidue ore di ricovero, quindi venerdì 30 ottobre. Il suo decesso ha lasciato la famiglia nello sgomento e nel dolore più profondo, accelerando la richiesta di giustizia e di verità. La salma è stata successivamente trasferita a Bari per essere sottoposta ad autopsia. Questo esame medico-legale è fondamentale per stabilire con certezza le cause esatte del decesso e per comprendere la sequenza fisiopatologica che ha portato alla morte.

L'esame autoptico, unito all'analisi dettagliata della documentazione clinica prodotta durante il primo accesso al pronto soccorso, servirà a verificare se vi siano state eventuali responsabilità nella gestione della paziente. I familiari intendono ricostruire minuziosamente ogni passaggio del primo accesso, dalle valutazioni iniziali alla decisione di dimetterla. L'obiettivo è capire se ci siano stati errori diagnostici, ritardi terapeutici o inadempienze procedurali che hanno impedito un intervento tempestivo e salvavita. La verità sui fatti deve emergere attraverso prove scientifiche e giuridiche solide.

Le parole di Matteo Bassetti sulla prevenzione

Sulla vicenda delicata e complessa ha intervenuto anche l'infettivologo Matteo Bassetti. Egli ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook nel quale ha espresso il suo più profondo cordoglio per la morte di Valentina, definendo la sua morte a soli 35 anni come una tragedia che lascia sgomenti e impone una riflessione profonda sulla società e sul sistema sanitario. Bassetti ha sottolineato l'importanza cruciale della prevenzione in casi simili a quello della giovane filannino, ricordando come la medicina moderna possa fare molto per salvare vite umane quando si agisce tempestivamente.

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L'esperto ha evidenziato come la valutazione tempestiva del rischio sia un elemento cardine nella gestione di pazienti con sintomi sospetti. L'adozione, quando indicate dalle linee guida cliniche, di adeguate misure di profilassi antitromboembolica può ridurre significativamente il rischio di complicanze gravi. Tra queste, l'embolia polmonare rappresenta una delle patologie potenzialmente fatali più temute, proprio per la sua rapidità di eversione e la difficoltà di diagnosi precoce senza strumenti adeguati. Bassetti invita però a non anticipare conclusioni affrettate sulle eventuali responsabilità individuali, poiché queste dovranno essere accertate esclusivamente attraverso le verifiche formali e l'autopsia.

Concludendo il suo messaggio, l'infettivologo ha dichiarato che una vita spezzata a 35 anni merita verità assoluta. Se emergeranno errori da parte delle strutture o del personale sanitario, quella tragedia merita anche che da essa si impari qualcosa di concreto. L'obiettivo finale non dovrebbe essere solo il riconoscimento delle colpe, ma soprattutto la prevenzione affinché altre famiglie non debbano vivere lo stesso dolore insostenibile. Bassetti ha ribadito con forza che la sicurezza delle cure non può essere merely uno slogan retorico o una promessa vuota, ma deve tradursi in un impegno concreto, strutturato e quotidiano per tutti i cittadini.