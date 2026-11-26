Attacco con droni in Kuwait attribuito all'Iran: muoiono i tecnici italiani Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo della Rheinmetall durante la manutenzione di sistemi antiaerei.

Due cittadini italiani hanno perso la vita in Kuwait giovedì 26 novembre a seguito di un attacco con droni attribuito all'Iran. Le vittime sono i tecnici della multinazionale tedesca Rheinmetall, Antonio Saccoccio, 65 anni di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni di Roma. Entrambi lavoravano per la controllata italiana del gruppo ed erano impegnati nella manutenzione del sistema di difesa antiaerea Skyguard.

Dettagli dell'attacco e vittime

Il Ministero della Difesa kuwaitiano ha confermato la notizia della morte dei due tecnici, precisando che l'esplosione ha colpito un'infrastruttura strategica del Paese. Il colonnello Saud Abdulaziz Al-Atwan, portavoce del dicastero, ha dichiarato che le forze armate locali hanno intercettato diversi droni ostili nello spazio aereo nazionale prima che questi colpissero il sito. Oltre agli italiani, l'attacco ha causato feriti a un cittadino kuwaitiano e a un lavoratore pachistano.

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Rheinmetall e contratti militari

La società Rheinmetall Italia è specializzata nello sviluppo e nella produzione di radar e sistemi di difesa aerea, tecnologie fondamentali per la protezione delle infrastrutture critiche kuwaitiane. Lo scorso luglio, il colosso globale delle armi aveva annunciato ufficialmente una nuova commessa dal Kuwait del valore di diversi milioni di euro, finalizzata alla fornitura di sistemi di protezione navale. I due defunti svolgevano attività di manutenzione sulle antenne di rilevamento del sistema Skyguard, in dotazione alle forze armate locali.

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Reazioni istituzionali italiane

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha comunicato la tragedia al Senato, confermando che intorno alle 14:00 di giovedì 26 novembre ci fu una forte esplosione durante il tentativo di difesa aerea. La Farnesina ha aggiunto che il ministro sta seguendo la situazione minuto per minuto insieme all'Ambasciata d'Italia in Kuwait e all'unità di crisi, esprimendo cordoglio per le famiglie. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che era impegnata al Consiglio Europeo, ha rivolto le più sentite condoglianze e ha manifestato vicinanza a tutte le persone coinvolte.

Contesto geopolitico del Golfo

L'incidente si inserisce in una nuova fase di escalation nel Golfo Persico, con la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran dalla metà di novembre, dopo due mesi di relativa tregua. Teheran ha esteso le sue rappresaglie ai Paesi arabi del Golfo ospitano installazioni militari americane, tra cui il Kuwait e il Bahrein, in risposta alle operazioni militari iniziate il 28 febbraio. Le trattative diplomatiche sono attualmente ferme: il presidente Donald Trump ha giudicato inaccettabili le condizioni iraniane, mentre vicepresidente JD Vance e segretario di Stato Marco Rubio stanno cercando una mediazione tramite il premier del Qatar.