Morti e salvati: la tragedia dei migranti al largo di Malta

La tragedia dei migranti al largo di Malta continua a crescere. Almeno 11 persone sono morte dopo che un' imbarcazione di migranti si è ribaltata nelle acque al largo di Malta, mentre altre 50 sono state salvate in mare da un peschereccio della zona. La situazione è particolarmente preoccupante poiché il numero di morti e dispersi è in aumento, con almeno 827 persone che sono morte o disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale.

Almeno 11 persone sono morte dopo che un'imbarcazione di migranti si è ribaltata nelle acque al largo di Malta , mentre altre 50 sono state salvate in mare da un peschereccio della zona.

Secondo l'Organizzazione internazionale delle migrazioni dell'ONU, almeno 827 persone sono morte o disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale, tra cui 14 bambini. Il governo italiano, guidato dal primo ministro Giorgia Meloni, ha adottato una linea dura contro gli arrivi irregolari, approvando misure per frenare il traffico di esseri umani e rendere più difficile per i migranti ottenere asilo





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