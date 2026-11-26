Due italiani morti nel Kuwait per esplosione. Dettagli su Saccoccio e Lo Russo, dipendenti Rheinmetall. Le reazioni e i sospetti iraniani sulla vicenda.

Due cittadini italiani sono deceduti giovedì 26 novembre a seguito di un'esplosione verificatasi in Kuwait. Le vittime sono state identificate come Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, dipendenti dell'azienda di difesa Rheinmetall Italia. L'evento traumatico si è verificato in una base militare locale, dove i due tecnici erano impegnati in operazioni di manutenzione ordinaria. Oltre ai decessi, nell'incidente hanno riportato ferite un cittadino pakistano e uno kuwaitiano.

Profili e storie delle vittime

Antonio Saccoccio, originario di Formia, aveva 65 anni ed era un veterano del settore industriale. La sua carriera era caratterizzata da una lunga esperienza tecnica nei sistemi di difesa, con la pensione ormai prossima. Emanuel Lo Russo, residente a Roma, rappresentava una figura diversa nel team. Aveva 36 anni ed era entrato in azienda soltanto nel luglio del 2023. Lo Russo era un grande appassionato della squadra di calcio della Roma e dedicava il tempo libero all'allenamento in palestra e ai viaggi. La sua ultima vacanza era stata realizzata in Thailandia, una meta lontana rispetto alla pericolosa area di conflitto in cui si trovava.

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Entrambi i professionisti si trovavano nel Paese del Golfo Persico per svolgere servizi di assistenza tecnica ai sistemi di difesa forniti dalle forze armate locali. La loro presenza nell'area era parte integrante dei contratti di manutenzione aziendale. La perdita di queste due figure umane ha scatenato un'ondata di cordoglio nelle loro comunità di origine e tra i colleghi di lavoro. La tragedia ha messo in luce il rischio concreto che corrono i tecnici civili impiegati in zone di tensione internazionale.

Reazioni internazionali e sospetti

Il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi ha partecipato attivamente alle indagini diplomatiche relative all'incidente. Attraverso una comunicazione ufficiale sul social network X, Araghchi ha riferito di aver avuto colloqui telefonici con i suoi omologhi italiano e kuwaitiano. In tali conversazioni ha espresso le proprie condoglianze per la morte dei cittadini italiani. Tuttavia, il funzionario di Teheran ha lanciato un'allerta precisa sulle circostanze del disastro. Ha definito l'evento sospetto e ha parlato di una presunta "ricetta precotta per la guerra".

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Nonostante le tensioni, il governo iraniano ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con le autorità di Kuwait e Italia. Seyed Abbas Araghchi ha dichiarato esplicitamente la volontà di determinare con precisione le cause dell'esplosione. Questa posizione pone l'Iran come attore chiave nelle verifiche sull'accaduto. La comunità internazionale attende ora i risultati delle indagini congiunte per chiarire se si tratti di un incidente tecnico o di un atto deliberato.

Impatto sindacale e misure di sicurezza

La situazione ha sollevato allarmi immediati da parte delle organizzazioni sindacali. La Fiom-Cgil ha chiesto al governo e alle imprese di intervenire con urgenza per rimpatriare i lavoratori dalle zone a rischio. Il sindacato ha sottolineato l'assenza di protocolli di sicurezza efficaci in territori di guerra. Per venerdì 27 novembre è stata convocata un'assemblea in sciopero presso la sede romana di Rheinmetall. Questa protesta mira a ottenere garanzie concrete per la protezione dei dipendenti inviati all'estero.

Anche la politica regionale ha espresso vicinanza alle famiglie colpite. Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha inviato il proprio cordoglio alle famiglie di Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo. Rocca ha ribadito l'abbraccio dell'intera regione ai cari delle vittime e alle comunità di Roma e Formia. La richiesta è ora volta a revisionare le policy di sicurezza per i contratti all'estero. Il settore industriale dovrà probabilmente affrontare un ripensamento strategico sui rischi assunti.