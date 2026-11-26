Due tecnici italiani della Rheinmetall, Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, sono morti in Kuwait a causa di un attacco con droni iraniani contro un sito vitale. Il governo esprime cordoglio.

Due cittadini italiani sono morti nel corso di un attacco condotto con droni iraniani nel Kuwait. Le vittime sono i tecnici Antonio Saccoccio, di Formia, ed Emanuele Lo Russo, di Roma. Entrambi lavoravano per l'azienda di difesa Rheinmetall e si trovavano nel Paese del Golfo per effettuare operazioni di manutenzione sulle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha comunicato che le proprie forze armate sono intervenute per fronteggiare diversi velivoli ostili diretti contro un sito considerato vitale per la sicurezza nazionale.

I Dettagli dell'Attacco Aereo in Kuwait

L'incidente si è verificato quando i droni iraniani hanno preso di mira infrastrutture strategiche. Le forze kuwaitiane sono scattate per intercettare i velivoli, ma durante l'intervento quattro persone sono rimaste ferite dalle schegge dell'esplosione. Oltre ai due italiani, le vittime includono un cittadino kuwaitiano e un cittadino pakistano. La natura precisa dell'impatto ha causato il decesso immediato di Saccoccio e Lo Russo. L'azienda Rheinmetall ha confermato che i due dipendenti erano impegnati in attività di supporto tecnico fondamentale per il funzionamento delle difese aeree locali.

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Posizione del Governo e Reazioni Istituzionali

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la notizia durante il Question Time al Senato. Tajani ha spiegato che c'è stata una forte esplosione e che entrambi i connazionali sono deceduti sul posto. Il governo ha espresso profondo cordoglio a nome proprio e del Paese, rivolgendo le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime. Il ministro ha manifestato la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell'attacco e alle loro famiglie, sottolineando l'impegno continuo delle istituzioni per seguire la situazione.

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Monitoraggio della Crisi e Supporto Consolare

Le autorità italiane stanno seguendo la situazione minuto per minuto in stretta collaborazione con l'ambasciata locale e l'unità di crisi. La presenza costante del personale diplomatico garantisce che ogni sviluppo venga monitorato con la massima attenzione. La Rheinmetall, nota azienda leader nel settore della difesa e della mobilità, sta fornendo tutto il supporto necessario alle famiglie coinvolte. La tragedia ha segnato profondamente la comunità italiana, ricordando i rischi associati alle missioni di assistenza tecnica in zone di instabilità geopolitica.

Impatto sul Settore della Difesa Internazionale

Questo evento evidenzia la complessità delle operazioni militari e tecnologiche in Medio Oriente. Il sistema Skyguard rappresenta una componente chiave delle difese kuwaitiane, motivo per cui la sua manutenzione richiede presenza fisica di specialisti qualificati. L'attacco con droni iraniani sottolinea la minaccia continua alla sicurezza delle infrastrutture vitali nella regione. Gli analisti sottolineano come la protezione di questi siti richieda continui aggiornamenti delle strategie di intercettazione e difesa. La comunità internazionale segue con attenzione le implicazioni di questo attacco sulle relazioni diplomatiche e sulla stabilità regionale.