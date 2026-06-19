Morti in un incendio in casa Paul Avery e la moglie

L'attore de 'La valle dei pini' e la moglie sono deceduti in un incendio in casa. La causa dell'incendio è ancora al vaglio degli investigatori. L'articolo include anche altre notizie, tra cui la morte di Sara Ceccantini all'addio al nubilato a Mykonos e la caccia al jackpot.

Paul Avery , l'attore e la moglie morti in un incendio in casa. La star de 'La valle dei pini' aveva 81 anni e viveva nella cittadina di Blairstown.

Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio degli investigatori. Secondo le autorità locali, i soccorritori sono intervenuti poco dopo la mezzanotte dopo la segnalazione di un incendio nella casa della coppia. Paul e Sheila Avery erano rimasti intrappolati all'interno dell'abitazione. Estratti vivi dai vigili del fuoco, sono però deceduti in seguito alle gravi ferite riportate.

La figlia Kyle Avery ha dato la notizia con un messaggio pubblicato sui social network.

'Sono devastata nel condividere che i nostri genitori, Paul e Sheila Garry Avery, sono venuti a mancare nelle prime ore di questa mattina', ha scritto. 'Li amavamo tantissimo e loro amavano noi allo stesso modo'. Nel corso della sua carriera Avery aveva preso parte a numerose produzioni televisive e cinematografiche. Oltre alla partecipazione alla soap 'Roma', i lavori per il termovalorizzatore portano alla luce un'antica strada nel cantiere di Santa Palomba.

Dua Lipa e Callum Turner continuano la loro luna di miele, dalla Sicilia a Roma, con un bacio davanti alla Fontana di Trevi. Camilla Mangiapelo si sposa con il calciatore Luca Moro, con una romantica proposta in riva al mare. L'ex corteggiatrice di U&D ha dichiarato: 'Sì! Ti amerò per mille anni'.

L'articolo continua con la notizia di una caccia al jackpot, con le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 18 giugno 2026. Nessun 6 né 5+, centrati sette 5 da 26mila euro. L'articolo conclude con la notizia di un incendio in casa di Paul Avery, l'attore de 'La valle dei pini', che è deceduto insieme alla moglie.

L'articolo include anche altre notizie, tra cui la morte di Sara Ceccantini all'addio al nubilato a Mykonos, la caccia al jackpot e le previsioni meteo





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