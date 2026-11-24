L'UK Health Security Agency conferma 5.258 decessi legati al caldo nell'estate 2026 nel Regno Unito. Dati record che superano qualsiasi precedente.

L'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha confermato che i decessi associati al caldo hanno raggiunto quota 5.258 durante l'estate del 2026 nel Regno Unito, stabilendo il nuovo record annuale più elevato dal 2016, anno in cui sono iniziati i registri ufficiali.

Il bilancio mortale supera nettamente i 2.985 decessi registrati durante l'estate del 2022 e riflette gli impatti gravi delle ondate di calore prolungate. I dati evidenziano una tendenza crescente nei rischi per la salute pubblica legati alle temperature estreme.

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Contesto europeo e dati demografici

Lo studio dell'Imperial College di Londra e della London School of Hygiene & Tropical Medicine stima oltre 50.000 decessi correlati al caldo nelle aree urbane di 30 paesi europei durante la stessa estate, il totale più alto dal 2000.

Questa situazione è attribuibile a periodi prolungati di caldo estremo diventati più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici, secondo le valutazioni scientifiche attuali che monitorano il fenomeno su scala continentale.

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Monitoraggio degli episodi termici

In Gran Bretagna si sono verificati sette episodi di caldo che hanno durato complessivamente 41 giorni nel 2026, il numero più alto rilevato dal monitoraggio annuale della mortalità da caldo attivo dall'inizio degli anni duemila.

Il periodo più letale è stato quello compreso tra il 21 giugno e il 28 giugno, quando circa 2.401 decessi sono stati associati al caldo estremo, segnando l'apice della crisi sanitaria durante la stagione calda dell'anno in questione.

Impatto clinico e misure preventive

Il caldo può essere letale perché provoca colpi di calore e disidratazione o peggiora patologie cardiovascolari e respiratorie preesistenti. Ross Thompson, principale scienziato della salute ambientale dell'UK Health Security Agency, ha sottolineato la necessità di una preparazione a lungo termine per mitigare gli impatti futuri sulla popolazione.