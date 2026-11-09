Morti su lavoro Fincantieri: il sistema appalti e i rischi per i lavoratori stranieri

L'analisi delle morti di Kabir Mohidul e altri operai nei cantieri Fincantieri rivela i gravi rischi del sistema di subappalti e la vulnerabilità dei lavoratori stranieri.

Il sistema di appalti e subappalti di Fincantieri è al centro di un'analisi critica dopo una serie di morti sul lavoro che hanno colpito operai stranieri nei cantieri italiani. Kabir Mohidul, operaio ventinovenne originario del Bangladesh, è morto il 28 ottobre dopo aver lottato per un mese per la vita. Le sue ferite, ustioni estese all'ottanta per cento del corpo, erano il risultato di un'esplosione verificatasi il 29 settembre durante la sua attività lavorativa nello spazio ristretto del blocco quinta marcia del cantiere di Ancona. Accanto a lui, il collega tunisino Sofiane Boutraa, padre di tre figli, è deceduto quasi istantaneamente a causa del medesimo evento traumatico.

La Dinamica Degli Infortuni Nei Cantieri

La tragedia di Ancona si inserisce in una sequenza di incidenti fatali che hanno interessato il gruppo industriale italiano nel mese di ottobre e novembre. Il 4 novembre, a Marghera, vicino Venezia, è morto Marius Hurba, un saldatore rumeno di trentaquattro anni che lavorava all'interno di una nave in costruzione. L'operatore è svenuto probabilmente a causa dell'esposizione a gas argon e della conseguente carenza di ossigeno, in un contesto in cui mancava il documento necessario ad autorizzare le lavorazioni nell'area colpita dall'incidente. Le indagini sindacali evidenziano come l'attività fosse stata affidata a una ditta di subappalto con l'obiettivo di recuperare ritardi accumulati, nonostante il preposto avesse già segnalato comportamenti non conformi alle norme di sicurezza.

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Il Ruolo Dei Subappaltatori E Le Condizioni Di Lavoro

La struttura organizzativa di Fincantieri si basa su un rapporto di lavoro in cui i dipendenti diretti, per lo più italiani, sono affiancati da migliaia di lavoratori esterni provenienti da aziende appaltatrici. Mentre i dipendenti diretti sono poco più di undicimila, si stima che il numero di coloro che ruotano nelle aziende degli appalti sia quattro volte superiore. Questa dinamica ha creato una forza lavoro in cui la nazionalità non italiana costituisce circa il settanta per cento del totale nei subappalti. La comunità bangladesi rappresenta la maggioranza in numerosi cantieri del Nord Italia, come Monfalcone e Porto Marghera, svolgendo mansioni ad alto rischio come carpenteria, saldatura e molatura. La presenza massiccia di lavoratori stranieri, unita a una gestione dell'integrazione carente, ha aggravato la vulnerabilità di questa categoria di operai.

Il Contesto Industriale E La Strategia Di Fincantieri

La direzione di Fincantieri, guidata dal 2022 da Pierroberto Folgiero, ha ereditato un modello industriale che ha visto un'esplosione dei subappalti durante i vent'anni di gestione di Giuseppe Bono. Il professor Pietro Spirito dell'Università Mercatorum sottolinea come la cantieristica europea, per fare fronte alla concorrenza asiatica, abbia scelto l'esternalizzazione massiccia del lavoro anziché puntare sulla differenziazione tecnologica. Questa strategia ha spostato la competizione sul terreno del basso costo della manodopera, un vantaggio storicamente detenuto dai competitor asiatici come Cina, Corea del Sud e Giappone. La produzione di navi, che richiede fasi distinte e artigianali, non può essere automatizzata completamente, rendendo il lavoro dei subappaltatori cruciale ma esposto a rischi elevati.

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Le Conseguenze E Le Prospettive Future

Il sistema attuale di Fincantieri continua a produrre infortuni e morti, come confermato dai casi recenti di Mohidul, Boutraa e Hurba. La natura frammentata della catena di fornitura, con subappalti a più livelli, rende difficile garantire standard di sicurezza uniformi. Le segnalazioni precedenti agli incidenti, come quelle relative ai comportamenti non conformi già note ai preposti, non hanno impedito lo svolgimento di attività pericolose. L'insostenibilità di questo modello diventa sempre più evidente di fronte alla perdita di vite umane. La pressione per un cambiamento strutturale aumenta, sebbene la transizione verso un modello più sicuro e integrato richieda tempi e risorse significative.

La Criticità Dell'Integrazione Lavorativa

L'assenza di una gestione efficace dell'integrazione dei lavoratori stranieri ha creato tensioni sociali e industriali, come dimostrato dal caso di Monfalcone, dove la popolazione bangladese è numericamente significativa rispetto agli abitanti locali. La concentrazione geografica e settoriale di questa manodopera, spesso impiegata in compiti pericolosi per conto di subappaltatori, evidenzia le lacune nel sistema di tutela dei lavoratori. La storia di Kabir Mohidul e dei colleghi perduti non è isolata, ma riflette un problema sistemico che coinvolge Fincantieri, le sue filiali e l'intera industria della cantieristica nazionale. La richiesta di maggiore trasparenza e responsabilità nella catena di appalti diventa urgente per prevenire future tragedie e garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti gli operai coinvolti nella costruzione navale.