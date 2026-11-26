Due tecnici italiani di Rheinmetall muoiono in Kuwait durante attacco di droni iraniani. Ecco i dettagli, le reazioni di Meloni e la posizione di Teheran.

Due tecnici italiani della multinazionale Rheinmetall, Emanuele Lo Russo e Antonio Saccoccio, sono deceduti in Kuwait a seguito di un violento attacco con droni. Le vittime, rispettivamente di 36 e 65 anni, operavano su un sistema di difesa antiaerea quando il sito è stato preso di mira. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato i decessi e ha espresso profondo cordoglio per le famiglie e per la nazione italiana.

I dettagli dell'attacco e le vittime

I due connazionali, Emanuele Lo Russo nato a Roma e Antonio Saccoccio di Formia, stavano lavorando su una stazione di rilevamento della difesa antiaerea quando l'installazione è stata colpita. Un'esplosione di grande intensità ha causato la morte immediata dei due specialisti italiani. Oltre ai tecnici italiani, nell'attacco sono rimasti feriti un cittadino pakistano e un capitano dell'esercito kuwaitiano, evidenziando l'impatto indiscriminato dell'azione militare sulla presenza straniera nel Paese.

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L'attacco è avvenuto intorno alle ore 14,00 locali. Secondo quanto riferito da fonti istituzionali, alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra gli obiettivi c'era proprio la stazione di rilevamento in cui i due italiani stavano operando, trasformando un luogo di lavoro tecnico in una scena di tragedia internazionale. La natura dell'attacco è stata definita come un'aggressione efferata contro un sito vitale per la sicurezza nazionale kuwaitiana.

Reazioni politiche e condanne internazionali

La risposta del governo italiano è stata immediata e ferma. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo un colloquio telefonico con l'omologo kuwaitiano Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ha condannato con fermezza l'azione. La Farnesina ha definito l'episodio una palese violazione della sovranità nazionale del Kuwait e del diritto internazionale, sottolineando la gravità dell'atto commesso contro cittadini italiani che prestavano servizio legale nel Paese.

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Al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso a nome proprio e del governo il profondo cordoglio per la perdita dei due colleghi italiani. La premier ha inviato messaggi di vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutte le persone coinvolte nell'attacco. Anche il Vicepremier e Ministro degli Esteri di altri Paesi hanno espresso cordoglio, sottolineando la necessità di intensificare la pressione diplomatica ed economica sull'Iran.

La crisi diplomatica si estende anche al contesto europeo e internazionale. Josep Borrell, Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri, ha condannato l'attacco in un post sui social media, definendolo inaccettabile. La comunità internazionale ha chiesto all'Iran di porre fine a questi attacchi contro i suoi vicini e i partner nel Golfo, ribadendo l'importanza della stabilità regionale e della protezione del personale civile e tecnico presente nelle zone di conflitto o ad alto rischio.

La posizione dell'Iran e le prospettive future

Teheran ha negato ogni responsabilità diretta, attraverso una nota dell'Ambasciata iraniana in Italia. L'incaricato d'affari ha invitato la comunità internazionale a prestare attenzione a "manovre e operazioni sotto falsa bandiera". La posizione di Teheran suggerisce che l'attacco potrebbe essere stato orchestrato da terzi per ampliare il raggio del conflitto e trascinare l'Europa nella crisi del Golfo Persico, aggravando una situazione già critica.

L'incidente ha portato a un innalzamento significativo delle tensioni nella regione. Le indagini sono in corso per accertare con certezza la catena di comando dietro il lancio dei droni e per verificare se esistessero elementi di premeditazione specifici contro la stazione di rilevamento. La presenza di tecnici italiani in un'area di conflitto attivo solleva nuove interrogative sulla valutazione del rischio e sulla necessità di revisionare le protocolli di sicurezza per il personale civile impiegato in zone ad alto pericolo.