Morto a 17 anni il calciatore Alessandro Merucci: trovato senza vita dalla madre nella sua stanza

Un giovane calciatore di 17 anni è deceduto nella propria abitazione. La madre, non avendolo visto al risveglio, ha scoperto il corpo esamine. Intervento del 118 inutile. Si indaga sulle cause naturali, forse arresto cardiaco. Carabinieri sul posto per accertamenti.

Il giovane calciatore Alessandro Merucci , di diciassette anni, è stato trovato senza vita nella propria abitazione dalla madre. Il tragico evento è avvenuto oggi, giovedì 4 giugno, intorno all'ora di pranzo.

Il ragazzo, che militava nella squadra di calcio della Valcomino, non si era recato a scuola, rimanendo a dormire. La madre, dopo aver tentato di contactedarlo senza successo, è entrata nella sua camera e lo ha trovato privo di sensi. Ha subito allertato i soccorsi, ma i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le prime indicazioni mediche parlano di un arresto cardiaco come causa naturale del decesso.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Atina, guidati dal luogotenente Roberto Sisti, per i rilievi di rito e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, come da prassi in casi di morte di una persona giovane. Sono stati disposti accertamenti da parte della medicina legale per chiarire le cause del decesso. La notizia ha gettato nello sconforto familiari, amici e la comunità locale, che esprime cordoglio per la perdita del giovane atleta





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