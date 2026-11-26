Si è spento Andy Taylor, co-fondatore dei Duran Duran, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Era nato nel 1958 e ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del rock britannico.

Andy Taylor, musicista e cofondatore del leggendario gruppo pop-rock britannico Duran Duran, è deceduto all'età di 65 anni. La morte è avvenuta lunedì 23 novembre nella sua abitazione di Londra, come confermato ufficialmente dalla sua famiglia e dalla stessa band attraverso un comunicato stampa. Il cantante Simon Le Bon ha partecipato alla lettura di una lettera scritta dal chitarrista stesso, nella quale Taylor rivelava la sua diagnosi di cancro alla prostata al quarto stadio metastatico, rendendo pubblica la malattia proprio in occasione della candidatura dei Duran Duran alla Rock and Roll Hall of Fame nel 2022.

La triste notizia della scomparsa di Taylor

Il comunicato diffuso sull'account Instagram ufficiale e sul sito web del gruppo ha dichiarato con dolore: "Andy Taylor, amato marito, padre e nonno, è scomparso dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro alla prostata. Aveva 65 anni. Andy si è spento serenamente nella sua casa, circondato dai suoi cari, lunedì 23 novembre". La famiglia ha sottolineato la sua figura umana oltre che quella artistica, definendolo "il marito più meraviglioso, un padre affettuoso e il nonno più orgoglioso" per i suoi cari. La band ha aggiunto che la sua visione pragmatica e il suo umorismo asciutto erano elementi fondamentali per mantenere il gruppo con i piedi per terra durante gli anni di successo globale.

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La carriera iniziata a Birmingham nel 1980

Taylor si unì ai Duran Duran a Birmingham nell'aprile del 1980, all'età di 19 anni, dopo essere arrivato dal Nord-Est della Inghilterra con una chitarra e una profonda fede nel potenziale del gruppo. La sua chitarra ha caratterizzato i primi tre album della band, prodotti tra il 1981 e il 1983, diventando un elemento sonoro distintivo del loro stile innovativo. Il suo modo di suonare ha dato impulso alle canzoni che hanno portato i Duran Duran in tournée in tutto il mondo, contribuendo a definire il suono del new wave degli anni Ottanta. La band ha ricordato che fin dal suo arrivo Taylor ha portato "un fuoco e una spavalderia indelebili alla nostra musica", distinguendosi per una marcia in più unica e irripetibile.

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Partenze, ritorni e progetti paralleli

La dinamica del gruppo subì variazioni significative a metà degli anni Ottanta, quando emersero dei dissidi interni alla formazione. Taylor decise allora di dedicarsi ad altri progetti musicali, tra cui la fondazione del supergruppo The Power Station, avviando parallelamente anche una carriera da solista. Il suo legame con i Duran Duran non si interruppe definitivamente: Taylor rientrò nel gruppo nel 2000, portando la sua esperienza accumulata negli anni. Tuttavia, lasciò nuovamente la band nel 2006 a causa di divergenze creative e personali, interrompendo la sua partecipazione diretta alle produzioni successive per oltre un decennio.

L'ultima lettera e il riconoscimento storico

L'ingresso dei Duran Duran nella Rock and Roll Hall of Fame negli Stati Uniti, avvenuto alla fine del 2022, avrebbe dovuto segnare una riunificazione ufficiale con Andy Taylor. Durante la cerimonia di premiazione a Los Angeles, Simon Le Bon lesse una lettera in cui Taylor spiegava di aver ricevuto la diagnosi di cancro alla prostata metastatico al quarto stadio. Questo gesto pubblico ha permesso al mondo di conoscere la lotta silenziosa del musicista, trasformando un momento di trionfo in un'occasione di consapevolezza sulla malattia. La band ha ribadito che Taylor era presente fin dall'inizio della loro storia, contribuendo a rendere i Duran Duran un fenomeno culturale globale con una spavalderia e una musicalità che resteranno impresse nella memoria dei fan.