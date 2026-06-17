Carlo Ginzburg, lo storico italiano più famoso e tradotto a livello internazionale, è morto all'età di 87 anni. Ha dedicato la sua vita a esplorare il passato con un approccio sperimentale e comparato, accendendo un faro su casi minuscoli e storie di persone comuni e dimenticate.

Morto Carlo Ginzburg : lo storico che ha rivoluzionato il modo di raccontare il passato con la microstoria. Scomparso a 87 anni, figlio di Natalia e Leone, ha saputo esplorare il passato con uno sguardo nuovo.

La sua eredità culturale è stata influenzata dalla grande cultura italiana del Novecento, grazie alla sua famiglia. Ginzburg ha dedicato la sua vita a esplorare il passato con un approccio sperimentale e comparato, accendendo un faro su casi minuscoli e storie di persone comuni e dimenticate. Il suo talento eccezionale è emerso fin da giovane, pubblicando il suo primo saggio I benandanti a soli 27 anni.

Ha dimostrato come i giudici della Chiesa cattolica abbiano schiacciato le antiche tradizioni rurali fino a farle rientrare nei propri schemi mentali. Il successo planetario è arrivato con Il formaggio e i vermi, un libro incentrato sulla figura di Menocchio, un mugnaio friulano processato e condannato a morte dall'Inquisizione. Ginzburg ha dimostrato come questo popolano avesse sviluppato idee moderne e radicali sulla religione e sulla società.

La sua immensa erudizione e l'originalità delle sue tesi lo hanno portato a insegnare nei più prestigiosi atenei del mondo, difendendo il principio della verità storica. Ha scelto di abbandonare la casa editrice Einaudi quando questa passò sotto il controllo di Silvio Berlusconi, trasferendo le sue pubblicazioni ad Adelphi, Feltrinelli e Quodlibet. Con la sua scomparsa, la cultura perde una guida preziosa, un uomo che ha saputo indagare i dettagli più piccoli per spiegare le grandi verità dell'umanità





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