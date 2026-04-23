Morto Darrell Sheets, star di 'Affari al buio'. Indagini in corso per suicidio

Scomparso improvvisamente Darrell Sheets, il celebre 'The Gambler' del reality show 'Affari al buio'. La polizia indaga sull'ipotesi di suicidio, ma le indagini sono ancora in corso. Commozione tra i colleghi e i fan.

La scomparsa improvvisa di Darrell Sheets , noto volto del reality show 'Affari al buio' ( Storage Wars ), ha scosso profondamente il mondo della televisione e i suoi numerosi fan.

L'attore, 67 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Lake Havasu City, in Arizona, nella notte tra il 22 e il 23 aprile. Le prime indagini della polizia locale, come riportato dai media statunitensi, suggeriscono che la morte sia stata causata da una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa, ma le indagini sono ancora in corso per confermare l'ipotesi del suicidio.

L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto intorno alle 2 del mattino (ora locale), e il decesso è stato dichiarato immediatamente sul posto. La salma è stata trasferita all'ufficio del medico legale della contea di Mohave per accertamenti più approfonditi, necessari per stabilire con certezza le cause del decesso e ricostruire le ultime ore di vita di Sheets.

Darrell Sheets, soprannominato 'The Gambler' (Il Giocatore d'azzardo), era diventato una figura iconica grazie alla sua partecipazione a 'Affari al buio', un programma incentrato sulle aste di depositi abbandonati. Tra il 2010 e il 2023, aveva preso parte a ben 163 episodi, distinguendosi per il suo stile audace, competitivo e la sua abilità nel fiutare affari vantaggiosi.

La sua passione per le aste risaliva a oltre trent'anni prima, e la sua esperienza lo aveva reso un esperto nella ricerca di oggetti di valore nascosti tra le cianfrusaglie. In Italia, il programma ha riscosso un notevole successo su Dmax Italia, contribuendo ad aumentare la popolarità di Sheets anche nel nostro paese.

Dopo la sua esperienza televisiva, aveva scelto di trasferirsi in Arizona, dove aveva aperto un negozio di antiquariato chiamato Havasu Show Me Your Junk, diventando un punto di riferimento per gli appassionati e i fan che desideravano incontrarlo di persona. Il negozio rappresentava un'opportunità per Sheets di continuare a coltivare la sua passione per gli oggetti d'epoca e le aste, mantenendo un contatto diretto con il pubblico.

La notizia della morte di Darrell Sheets ha suscitato una forte ondata di commozione e reazioni sui social media. René Nezhoda, un altro protagonista di 'Affari al buio', ha espresso il suo dolore e la sua incredulità attraverso un video pubblicato su Instagram, denunciando inoltre che Sheets sarebbe stato vittima di cyberbullismo. Nezhoda ha chiesto che i responsabili di tali atti vengano individuati e puniti.

Testimonianze raccolte da Tmz rivelano che Sheets appariva sereno e di buon umore solo poche ore prima della sua morte, rendendo l'evento ancora più sconvolgente. Una persona presente nel suo negozio di antiquariato ha raccontato di averlo visto allegro e cordiale il giorno precedente, martedì 21 aprile, intorno alle 17:00.

La polizia di Lake Havasu City ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ricostruisce la dinamica della scoperta del corpo, confermando l'intervento degli agenti in seguito alla segnalazione di una persona deceduta e l'avvio di un'indagine da parte dell'Unità Investigativa Criminale. Le autorità hanno sottolineato che l'episodio resta sotto indagine e che ulteriori informazioni saranno rese disponibili non appena possibile.

La scomparsa di Darrell Sheets lascia un vuoto nel mondo della televisione e nel cuore di chi lo ha apprezzato per la sua personalità unica e il suo talento





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