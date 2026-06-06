Morto Gianluca Ibarra Silvera: decine di coltellate, tra gli indagati anche un trapper

Gianluca Ibarra Silvera è morto dopo essere stato accoltellato decine di volte da un gruppo di almeno 17 giovani italiani e sudamericani alla stazione Certosa di Milano. Tra gli indagati c'è anche un trapper con oltre 10 mila follower. La Procura di Milano sta indagando sul caso.

Gianluca Ibarra Silvera è morto dopo essere stato accoltellato decine di volte da un gruppo di almeno 17 giovani italiani e sudamericani alla stazione Certosa di Milano .

Tra gli indagati c'è anche un trapper con oltre 10 mila follower. La ricostruzione della Procura parla di una lite avvenuta mezz'ora prima dell'aggressione, durante la quale gli aggressori si sarebbero accreditati come componenti dei Latin King. Gli inquirenti stanno cercando di far luce sul movente, che potrebbe essere un rito di iniziazione





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