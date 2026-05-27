Morto il 67enne coinvolto nell'esplosione a Bolsena

Il corpo di Wilmo Capretto è stato estratto dalle macerie della sua villetta dopo ore di ricerche. I carabinieri stanno indagando sulle cause dell'esplosione, ipotizzando un incidente domestico.

È morto il 67enne rimasto coinvolto nell'esplosione che ha provocato il crollo della villetta dove viveva da solo a Bolsena , nel Viterbese. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo di Wilmo Capretto, dopo ore di ricerche, trovandolo in uno dei punti segnalati dai cani molecolari.

Sulle cause dell'esplosione, avvenuta intorno alle 9.30, stanno indagando i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Montefiascone, coordinati dal Pm della Procura di Viterbo, Michele Adragna. Una delle piste che gli inquirenti stanno seguendo sarebbe quella dell'incidente domestico, avvenuto per una perdita che potrebbe aver determinato una saturazione ambientale di gas, proveniente o da una bombola per uso domestico, o dal serbatorio esterno di cui l'abitazione era provvista, non essendo allacciata alla rete cittadina.

Ad avvalorare questa tesi la testimonianza di alcune persone che avrebbero riferito di aver incontrato l'uomo il giorno prima mentre era in paese per acquistare dei raccordi adatti alle tubature per il gas. Come atto dovuto, il Pm Adragna ha aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo.

Tuttavia al momento nel fascicolo non sarebbe iscritto nessun indagato. Nelle prossime ore in base a quello che emergerà dall' ispezione esterna del corpo, il Pm potrebbe disporre anche l'autopsia. Ulteriori particolari sulla dinamica dei fatti potrebbero emergere nelle prossime ore dal rapporto tecnico dei vigili del fuoco





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