Morto il cardinale Camillo Ruini, eminenza grigia della Chiesa italiana tra fede e politica

Il cardinale Camillo Ruini, che per decenni ha guidato la Chiesa italiana come Vicario di Roma e Presidente della Cei, è morto a 95 anni. Figura di riferimento durante i pontificati di Wojtyła e Ratzinger, è ricordato per il suo impegno sui valori non negoziabili e per la sua influenza nel dialogo tra Chiesa, Stato e politica.

Camillo Ruini , cardinale e figura di spicco della Chiesa italiana, si è spento all'età di 95 anni. Nominato da Papa Wojtyła, è stato a lungo Vicario di Roma e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, periodo durante il quale ha guidato la Chiesa italiana in un dialogo serrato con il mondo politico e civile.

La sua vita è stata segnata da una profonda intelligenza teologica e da un acuto senso strategico, che gli hanno permesso di interpretare le trasformazioni del Paese, difendendo i cosiddetti "valori non negoziabili" dal diritto alla vita alla famiglia. La sua vicinanza a due Papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, e al mondo politico, in particolare a Silvio Berlusconi, lo hanno reso una "eminenza grigia" influente.

La Diocesi di Roma lo ha ricordato come un "gran tessitore" dei rapporti tra Stato e Chiesa, capace diguidare le transizioni culturali "con la fierezza cattolica di essere depositari di un patrimonio di valori". Era ricoverato a casa sua dallo scorso maggio, assistito da medici e infermieri. Nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche, per i suoi 95 anni, aveva espresso apprezzamento per la premier Giorgia Meloni, definendone positivi sia il profilo politico che personale.

Il suo motto episcopale, "Veritas liberabit nos", racchiude l'essenza di un impegno durato decenni tra fede, politica e cultura





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