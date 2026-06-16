Morto il cardinale Camillo Ruini, storico presidente della CEI. Cordoglio unanime nel mondo politico e istituzionale

Il cardinale Camillo Ruini, deceduto a 95 anni, è stato una figura centrale della Chiesa italiana per decenni. Le autorità italiane ne ricordano l'intelligenza, l'umanità e il costante impegno nel difendere i valori cristiani e promuovere il dialogo tra fede e società.

Il cardinale Camillo Ruini , figura eminente della Chiesa italiana, è deceduto all'età di 95 anni. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel panorama politico, istituzionale e religioso del Paese.

Ruini, teologo e presidente storico della Conferenza episcopale italiana (CEI), ha rappresentato per decenni un punto di riferimento cardinale per i cattolici italiani e un interlocutore autorevole per le istituzioni civili. La sua lunga carriera ecclesiastica, culminata con la guida della CEI per quindici anni, è stata caratterizzata da un impegno costante nella difesa dei valori cristiani e nella promozione di un dialogo serrato tra fede e società.

Molti esponenti delle massime cariche dello Stato hanno espresso il proprio dolore e la propria stima, sottolineando la sua intelligenza, la sua umanità e la sua capacità di interpretare il sentimento dei cattolici in un'epoca di profondi cambiamenti sociali e culturali. Il Presidente del Consiglio ha ricordato Ruini come un grande uomo di Chiesa, dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità, che ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, esprimendo onore per averlo conosciuto e aver potuto raccogliere i suoi preziosi insegnamenti.

Il Presidente del Senato ha evidenziato la sua attenzione verso le persone in difficoltà e il suo appassionato impegno nella difesa della testimonianza cristiana come leva per la società civile e le istituzioni democratiche. Anche il Presidente della Camera ha sottolineato come Ruini abbia accompagnato con intelligenza e lungimiranza passaggi importanti della storia del Paese, richiamando il valore della presenza dei cattolici e la responsabilità di custodire il messaggio cristiano.

Il Ministro della Difesa ha parlato di una figura autorevole, uomo di grande cultura, fede e profondo senso delle istituzioni, che ha contribuito significativamente al dibattito pubblico sui valori fondanti. Il Ministro per la Protezione civile ha ricordato il suo impegno nel dialogo tra Chiesa e società, difendendo con equilibrio i valori del cattolicesimo.

Infine, il segretario della CEI ha evidenziato come Ruini abbia segnato una lunga fase della storia della Chiesa italiana, rappresentando un punto di riferimento saldo nella difesa dei 'valori non negoziabili' e affrontando temi cruciali come quelli della vita e della famiglia con lucidità e chiara visione. L'eredità spirituale, culturale e umana di Ruini, secondo i commenti unanimi, continuerà a ispirare e a generare frutti per la comunità italiana.

La sua vita e il suo operato rimangono un esempio di coerenza, di impegno al servizio della Chiesa e della società, e di attenzione alle persone, specialmente quelle più fragili. La notizia della sua morte chiude la pagina di un protagonista del cattolicesimo italiano del secondo Novecento, che ha saputo interpretare il dialogo tra fede e ragione, tra Chiesa e mondo moderno, con una prospettiva sempre orientata alla difesa della dignità umana e dei principi evangelici





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