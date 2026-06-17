Il cardinale Camillo Ruini, scomparso a 95 anni, riceverà i funerali in Vaticano presieduti da Papa Leone XIV. Dopo i riti a Roma, la salma sarà trasferita a Reggio Emilia per un secondo addio. La Chiesa di Roma ricorda la sua lunga gestione e la costruzione di 57 nuove chiese. Tanti i messaggi di condoglianze da comunità ebraica e Sant'Egidio.

Il cardinale Camillo Ruini, morto ieri a Roma all'età di 95 anni, riceverà domani, giovedì 18 giugno, i funerali solenni nella Basilica di San Pietro.

La cerimonia, presieduta da Papa Leone XIV, si terrà alle 16.30 all'Altare della Cattedra. Dopo il rito, il feretro sarà trasferito nella diocesi natale del porporato, Reggio Emilia, per una seconda celebrazione esequiale che si terrà venerdì 19 giugno alle 16 nella Cattedrale, presieduta dall'arcivescovo Giacomo Morandi. Questa sera, alle 20.30, la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si raccoglierà in Cattedrale per la recita del Rosario in suffragio del cardinale, alla presenza di mons. Morandi.

La camera ardente è stata aperta oggi a partire dalle ore 12 nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore, in via Aurelia 208. Il cardinale Ruini, che per diciassette anni e mezzo ha guidato la diocesi di Roma come Vicario Generale, è ricordato per un'importante opera di edilizia sacra: sotto la sua direzione sono state inaugurate 57 nuove chiese parrocchiali nella capitale, un numero considerevole che ha risposto al bisogno di strutture per una vasta popolazione di fedeli.

Benedetto XVI, in una lettera per il suo 25esimo anniversario di episcopato, aveva sottolineato questo Results. All'epoca della fine del suo mandato, erano inoltre in costruzione altre otto parrocchie, due delle quali furono inaugurated pochi mesi dopo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di diverse realtà ecclesiali e civili, dalla comunità ebraica alla Comunità di Sant'Egidio, che ne testimoniano il rispetto e la stima conquistati durante il suo lungo ministero





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