Morto il nipote 17enne, le indagini sulla morte di Chiara Guerra proseguono

Le indagini sulla morte di Chiara Guerra, uccisa dal nipote 17enne, proseguono lungo il canale Malgher con un dispositivo di ricerca rafforzato dei vigili del fuoco.

Le indagini sulla morte di Chiara Guerra , uccisa dal nipote 17enne , proseguono lungo il canale Malgher con un dispositivo di ricerca rafforzato dei vigili del fuoco.

Le operazioni sono in corso senza sosta per cercare il corpo della donna e completare gli accertamenti investigativi. Il reparto Saf è in azione con gommoni per il monitoraggio in superficie, sommozzatori per le verifiche nei tratti più complessi e piloti di droni incaricati della perlustrazione dall'alto delle aree più difficilmente accessibili.

Inoltre, è atteso il ritorno dell'elicottero 'Drago', che effettuerà un nuovo sorvolo dell'intero tratto interessato dalle ricerche, seguendo il corso d'acqua fino alla foce e al mare Adriatico. La comunità è in lutto per la perdita di Chiara, e il suo professore, Chiara Guerra, ha espresso il suo dolore e ha promesso di fare un bell'esame in suo onore. I fiori sono stati posizionati davanti alla casa di Chiara come segno di rispetto e cordoglio.

La lite per l'eredità è stata identificata come la causa della morte di Chiara, e il cadavere è stato trasportato nella carriola e gettato nel fiume





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