Morto il professore che augurò la morte alla figlia di Giorgia Meloni

Il docente di tedesco sospeso per un post violento contro la figlia della premier è deceduto in ospedale dopo un tentativo di suicidio. La vicenda riapre il dibattito sulle conseguenze delle polemiche politiche online.

Il professore di 66 anni, che nel giugno 2024 pubblicò un post augurando la morte alla figlia della presidente del Consiglio, è deceduto nell'ospedale del Mare dove era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio.

L'uomo aveva tentato il suicidio gettandosi da una finestra a circa due metri di altezza. Dopo essere stato soccorso sul posto, era stato trasferito in ospedale, cosciente e non in pericolo di vita, ma le sue condizioni di salute sono poi peggiorate fino al decesso. Il post contro la figlia della premier aveva suscitato forti polemiche un anno fa, portando alla sospensione di Addeo, docente di tedesco in un istituto superiore della provincia.

L'uomo si era allora scusato pubblicamente, definendo il gesto stupido e scritto d'impulso, chiedendo scusa per il contenuto del post e sostenendo che non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Addeo aveva comunque precisato di non ritirare le proprie idee politiche, non sentendosi rappresentato dal governo in carica, e aveva auspicato di poter incontrare personalmente Giorgia Meloni per scusarsi direttamente con lei.

Nel post, Addeo aveva augurato alla bimba di morire come Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa dall'ex. Due giorni dopo quel post, aveva tentato il suicidio ingerendo un mix di psicofarmaci, avvertendo la dirigente scolastica del suo gesto, ed era stato salvato grazie all'intervento dei carabinieri e del 118.

La vicenda mostra come le polemiche politiche e sociali online possano avere conseguenze drammatiche nella vita reale, sollevando interrogativi sulla responsabilità delle parole pubbliche e sul confine tra libertà di espressione e incitamento all'odio. Il caso ha riapertura il dibattito sulla tutela dei minori e sulle ripercussioni psicologiche per i figli dei personaggi pubblici, oltre a evidenziare le criticità nel sistema di supporto per coloro che manifestano intenti suicidari.

L'insegnante, dopo le prime scuse, era rimasto sotto i riflettori mediatici, con una vicenda che ha diviso l'opinione pubblica tra chi lo vedeva come una vittima del sistema politico aggressivo e chi lo riteneva responsabile delle proprie azioni. La sua morte ora pone ulteriori domande sulla gestione della salute mentale e sul ruolo delle istituzioni scolastiche nel prevenire simili tragedie





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Suicidio Post Virale Giorgia Meloni Insegnante Sospeso Polemiche Politiche Figlia Premier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giorgia Monica Perju scomparsa a 16 anni nel Trevigiano: si segue una traccia lasciata dal cellulareVenerdì è uscita di casa per l’ultimo giorno di scuola, ma in classe non è mai arrivata. Potrebbe essere passata dalla stazione di Mestre ed essersi allontanat…

Read more »

Tanti attacchi ridicoli. E la vera mancanza di una 'bestia nera'A Giorgia Meloni è mancato un autentico avversario politico, la bestia nera pronta a farla cadere per prenderne il posto a Palazzo Chigi

Read more »

Fiorentina Femminile, Giorgia Bettineschi rinnova fino al giugno 2027ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Giorgia Bettineschi fino al 30 Giugno 2027.

Read more »

Guerra delle due Regine: lo scontro tra Berlusconi e Meloni sulla riforma della giustiziaLa tensione tra Marina Berlusconi e Giorgia Meloni sulla riforma della giustizia cresce dentro la coalizione di centrodestra. Mentre Forza Italia spinge per un pacchetto di riforme garantiste, la premier Meloni resiste per evitare un nuovo scontro con la magistratura prima delle elezioni del 2027.

Read more »