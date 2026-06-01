Morto in carcere in Nicaragua Brooklyn Rivera, leader indigeno oppositore del regime Ortega

Brooklyn Rivera, figura storica della resistenza Miskito, è deceduto in detenzione dopo oltre un anno di sparizione. Il governo attribuisce la morte a complicazioni da Covid, ma le organizzazioni per i diritti umani la collegano alle condizioni di detenzione e alla mancanza di cure. Rivera, che lottava per l'autonomia della costa caraibica, era stato arrestato nel 2023 dopo aver criticato il regime alle Nazioni Unite.

Brooklyn Rivera è deceduto in una prigione del Nicaragua all'età di 73 anni. La notizia è stata confermata dal ministero della Salute, dopo mesi di incertezza durante i quali la famiglia, le Nazioni Unite e organizzazioni come Amnesty International avevano chiesto invano prove sulla sua sorte.

Il governo nicaraguense aveva mostrato l'ultima volta la sua immagine il 10 maggio 2024, in una fotografia che lo ritraeva in condizioni disperate. Il ministero ha comunicato che la morte, avvenuta il 31 maggio, è stata causata da un'infezione batterica insorta dopo un contagio da Covid-19.

Tuttavia, come sottolineato da Reed Brody, esperto di diritti umani delle Nazioni Unite, il decesso è da ricondurre alle condizioni di detenzione, definibili come sparizione forzata, e alla mancanza di cure mediche indipendenti per oltre due anni. Rivera era una figura di spicco della resistenza indigena Miskito nella regione caraibica del Nicaragua. Nato il 24 settembre 1952, iniziò la sua attivismo alla fine degli anni Sessanta per l'autonomia politica e il riconoscimento culturale del suo popolo.

Negli anni Settanta fu membro di Misurasata, organizzazione indigena, e subì persecuzioni dal regime sandinista, costringendosi all'esilio in Costa Rica nel 1980. Da lì divenne un leader della resistenza armata al fianco dei Contras. Sopravvisse a diverse operazioni militari, tra cui un attacco nel 1986 che causò vittime, trovando rifugio a San Andrés, Colombia.

Nel 1988 contribuì alla fondazione di Yatama, l'Organizzazione dei Popoli di Madre Terra, che giocò un ruolo decisivo nei negoziati di pace di Sapoá, ottenendo l'autonomia limitata per la costa caraibica. Dal 1990 Yatama partecipò alla vita politica regionale. Nel 2005 la Corte interamericana dei diritti umani condannò lo Stato nicaraguense per aver escluso Yatama dalle elezioni municipali del 2000, sentenza mai pienamente applicata.

Nonostante l'alleanza con i sandinisti dal 2007 al 2014, Rivera fu eletto deputato all'Assemblea Nazionale, promuovendo la regolarizzazione fondiaria per le terre ancestrali. Dopo la rottura dell'alleanza, nel 2015 gli fu revocato il mandato, ma venne rieletto deputato regionale nel 2016 e riconfermato nel 2021. Nel 2023 il governo cancellò la personalità giuridica di Yatama. Quel aprile, Rivera denunciò il regime in un forum ONU e nonostante il divieto di rientro rientrò clandestinamente.

Il 29 settembre 2023 la polizia fece irruzione nella sua casa con un pretesto sanitario e lo arrestò. Da allora non si seppe nulla per quattordici mesi, fino all'annuncio della sua morte. Le accuse formulate successivamente contro di lui includevano tradimento, cospirazione e minaccia all'integrità nazionale, in un contesto di repressione sistematica contro gli oppositori





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