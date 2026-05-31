Morto in custodia di Stato il leader indigeno nicaraguense Brooklyn Rivera

Il leader indigeno nicaraguense Brooklyn Rivera è morto in custodia di Stato all'età di 73 anni. La sua famiglia ha dichiarato che il governo non ha mai ammesso formalmente la sua detenzione e ha negato ai familiari il diritto di visita. Le condizioni di Rivera sono state descritte come 'delicate, con ventilazione meccanica attraverso una tracheotomia e alimentazione per via endovenosa' a causa di 'un'insufficienza d'organo multipla, un fegato cirrotico e un'infezione polmonare attiva'.

Il leader indigeno nicaraguense Brooklyn Rivera è morto in custodia di Stato all'età di 73 anni. Rivera era stato arrestato nel settembre 2023 nell'ambito di un giro di vite del governo contro il dissenso politico .

La sua famiglia ha dichiarato che il governo non ha mai ammesso formalmente la sua detenzione e ha negato ai familiari il diritto di visita. Le condizioni di Rivera sono state descritte come 'delicate, con ventilazione meccanica attraverso una tracheotomia e alimentazione per via endovenosa' a causa di 'un'insufficienza d'organo multipla, un fegato cirrotico e un'infezione polmonare attiva'.

L'Ufficio degli Affari dell'Emisfero Occidentale degli Stati Uniti ha denunciato la dichiarazione del governo nicaraguense, accusandolo di aver tentato di nascondere il proprio ruolo nel 'crudele trattamento e nelle attuali condizioni' di Rivera. Rivera aveva combattuto contro il primo governo sandinista del Nicaragua (1979-1990) come leader della milizia Misurasata a fianco dei ribelli Contra.

Il suo partito politico, Yatama, inizialmente era un oppositore del presidente Daniel Ortega, ma poi è diventato un alleato dopo che Ortega è tornato al potere nel 2007. Nell'ottobre del 2023, il partito indigeno Yatama ha dichiarato che il governo gli aveva vietato di candidarsi alle elezioni. La notizia è stata confermata da fonti familiari e da rappresentanti delle Nazioni Unite





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