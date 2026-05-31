Morto in custodia statale Brooklyn Rivera, leader indigeno ed ex parlamentare nicaraguense

Il leader indigeno ed ex deputato Brooklyn Rivera è deceduto in stato di detenzione in Nicaragua. La notizia, riportata da media indipendenti, arriva dopo la recente conferma governativa del suo arresto avvenuto nel 2023 e seguendo le denunce di torture e negligenza medica.

Il leader indigeno ed ex parlamentare nicaraguense Brooklyn Rivera è morto la sera di sabato 31 maggio mentre si trovava in custodia statale, all'età di 73 anni.

La notizia è stata diffusa domenica dai media indipendenti 100% Noticias e Confidencial, che hanno citato fonti vicine alla famiglia e all'ospedale di Managua dove Rivera era ricoverato. Questa notizia arriva dopo che la scorsa settimana il governo nicaraguense aveva confermato per la prima volta la detenzione di Rivera, risalente al settembre 2023, a seguito di pressioni internazionali da parte della famiglia, del governo degli Stati Uniti e di funzionari delle Nazioni Unite che chiedevano prove sulla sua sorte.

Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente le informazioni, provenienti da due testate che sono state costrette a lasciare il Nicaragua a causa della repressione contro la stampa. La figlia di Rivera, Tininiska, non ha risposto a una richiesta di commento e, a metà della giornata di domenica, il governo di Managua non aveva ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sul decesso.

Rivera, che era deputato in carica al momento dell'arresto, era stato fermato nell'ambito di una vasta operazione di repressione contro l'opposizione politica e le voci critiche lanciata dal presidente Daniel Ortega. Secondo quanto denunciato dai suoi familiari e dalle organizzazioni per i diritti umani, le autorità non avevano mai riconosciuto ufficialmente la sua detenzione e avevano negato ogni accesso ai parenti.

L'esistenza di Rivera è stata confermata pubblicamente solo mercoledì scorso, quando il Ministero dell'Interno ha diffuso una nota medica e alcune fotografie che lo mostravano in condizioni disperate: allettato, intubato tramite tracheotomia, gravemente denutrito e con un quadro clinico definito "delicato" a causa di una insufficienza multiorgano, cirrosi epatica e una polmonite attiva. Il comunicato ha però scatenato le critiche degli Stati Uniti, con l'Ufficio per gli Affari dell'Emisfero Occidentale che ha accusato il governo Ortega di cercare di nascondere le responsabilità nel "crudele trattamento" riservato a Rivera.

La storia politica di Rivera è complessa. In passato fu un combattente contro il primo governo sandinista, dal 1979 al 1990, come leader della milizia indigena Misurasata, alleata dei Contras. Il suo partito, Yatama, che rappresenta le popolazioni indigene della costa caraibica, inizialmente si oppose a Ortega, ma successivamente stabilì un'alleanza dopo il suo ritorno al potere nel 2007.

Tuttavia, nel ottobre 2023, Yatama ha dichiarato che il governo le aveva impedito di partecipare alle elezioni, un atto che anticipò la stretta repressiva di cui Rivera stesso divenne vittima. Il decesso di Rivera solleva nuove domande sulla condizione dei detenuti politici in Nicaragua e sulla trasparenza del sistema giudiziario e penitenziario del paese, già duramente criticati dalla comunità internazionale.

La sua morte, avvenuta in circostanze non chiarite e dopo mesi di silenzio ufficiale, rischia di alimentare le tensioni e di portare a nuove condanne da parte degli organismi per i diritti umani, mentre il governo nicaraguense tace, proteggendo la sua narrativa di stabilità e controllo assoluto





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