Morto in Grecia la 39enne Sara Ceccantini, in attesa di nozze con Luca Bugialli

Sara Ceccantini, 39enne residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo, ma originaria di Terranuova Bracciolini, sempre nell'Aretino, è deceduta in un terribile incidente stradale avvenuto sull'isola greca di Mykonos, mentre una delle sue amiche sarebbe rimasta ferita.

Una vacanza con le amiche, un viaggio organizzato per festeggiare l'addio al nubilato, prima delle imminenti nozze. Un momento felice che invece si è trasformato in tragedia per Sara Ceccantini , 39enne residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo , ma originaria di Terranuova Bracciolini , sempre nell'Aretino.

La donna ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sull'isola greca di Mykonos, mentre una delle sue amiche sarebbe rimasta ferita. La donna era partita nei giorni scorsi per la Grecia in vista del matrimonio che avrebbe dovuto celebrare sabato prossimo, 20 giugno, con il compagno Luca Bugialli, 34enne, figlio del titolare di una affermata attività commerciale del comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Un appuntamento atteso da tempo, preparato con entusiasmo e amore, che avrebbe segnato l'inizio di una nuova fase della sua vita accanto all'uomo che amava e alla loro figlia di appena tre anni. Invece, il destino ha scritto una pagina drammatica e dolorosa che ha lasciato senza parole familiari, amici, colleghi e l'intera comunità aretina e valdarnese. Secondo le prime ricostruzioni, Sara Ceccantini si trovava a Mykonos insieme a tre amiche.

Il gruppo aveva deciso di trascorrere alcuni giorni sull'isola greca per festeggiare l'imminente matrimonio. Con loro c'era anche una persona incaricata di effettuare gli spostamenti alla guida dell'auto a noleggio utilizzata durante il soggiorno. L'incidente si sarebbe verificato nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno lungo una strada dell'isola. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità greche, il veicolo sul quale viaggiava la comitiva aretina sarebbe stato violentemente urtato da un'altra automobile.

Le circostanze esatte dell'accaduto non sono ancora state chiarite e le indagini sono tuttora aperte. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile invasione di corsia da parte dell'altro mezzo coinvolto, ma al momento non esistono conferme ufficiali. L'impatto è stato devastante: Sara ha riportato ferite gravissime. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e la donna è stata trasportata presso la struttura sanitaria presente sull'isola.

Le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Sarebbe stato valutato anche il trasferimento in un centro ospedaliero più attrezzato, probabilmente ad Atene, ma la gravità delle lesioni non ha consentito ulteriori interventi. Nonostante ogni tentativo di salvarle la vita, Sara Ceccantini è deceduta poche ore dopo. Altre persone coinvolte nello schianto sarebbero rimaste ferite, ma non in maniera grave.

Una delle amiche che viaggiava con lei avrebbe riportato alcune lesioni senza tuttavia essere in pericolo di vita. La notizia della morte di Sara si è diffusa rapidamente tra Arezzo e il Valdarno, lasciando sgomento e incredulità. Tra pochi giorni la 39enne avrebbe dovuto pronunciare il fatidico "sì" accanto al compagno Luca: la cerimonia era prevista a Civitella in Val di Chiana (Arezzo), mentre il ricevimento avrebbe dovuto svolgersi nella suggestiva location de La Doccia.

Chi la conosceva racconta di una donna solare, generosa, sempre sorridente e profondamente legata alla famiglia. Amava viaggiare, dedicarsi al proprio lavoro e soprattutto alla crescita della sua bambina. Stava vivendo con emozione e partecipazione i preparativi per il matrimonio, considerato da tutti il coronamento di un importante percorso di vita. Sull'isola greca sono arrivati la sorella di Sara, la futura suocera e altre persone a lei molto vicine.

Oltre al dolore immenso per la perdita, la famiglia deve ora affrontare il complesso iter burocratico necessario per il rimpatrio della salma. Sara Ceccantini era impiegata presso la sede Prada di Valvigna, situata nel territorio di Terranuova Bracciolini. In forza al settore amministrativo, la donna godeva di grandissima stima tra i colleghi, che ne apprezzavano da sempre la dedizione, il rigore e la costante attitudine al supporto reciproco.

Il tragico annuncio della sua scomparsa ha destato un profondo cordoglio in tutta l'azienda. Subito dopo aver appreso la notizia, i dipendenti hanno spontaneamente interrotto le attività produttive per stringersi attorno al dolore dei familiari in questo momento di grave lutto. Un segnale di forte vicinanza è arrivato direttamente dal presidente del gruppo della moda, Patrizio Bertelli.

L'imprenditore ha monitorato in prima persona i drammatici momenti successivi al sinistro, informandosi sullo stato di salute della lavoratrice e supportando le procedure per il suo trasferimento d'urgenza verso un centro ospedaliero idoneo. Su espressa disposizione di Bertelli, l'impianto produttivo di Valvigna ha poi serrato i battenti in anticipo per onorare la memoria della donna, a conferma della profonda sensibilità umana che unisce la dirigenza alle proprie maestranze di fronte a un simile dramma. Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati dalle istituzioni locali





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