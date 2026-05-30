Morto in Ucraina Alex Pineschi, ex alpino e volontario in difesa dell'Ucraina

Alex Pineschi, originario di La Spezia e ex alpino, è stato ucciso in battaglia in Ucraina mentre combatteva contro l'invasione russa del 2022. L'associazione di volontari Memorial ha confermato la sua morte. Pineschi aveva anche combattuto contro l'Isis nel nord dell'Iraq e sui suoi profili social condivideva spesso foto in mimetica e parlava della sua esperienza in guerra.

Alex Pineschi, originario di La Spezia e ex alpino , è stato ucciso in battaglia in Ucraina . L'associazione di volontari Memorial ha confermato la sua morte, avvenuta mentre combatteva in difesa dell' Ucraina contro l'invasione russa del 2022.

Pineschi aveva anche combattuto contro l'Isis nel nord dell'Iraq. Sui suoi profili social, spesso condivideva foto in mimetica e parlava della sua esperienza in guerra. In uno dei suoi ultimi post, descriveva la sua esperienza sui campi di battaglia, sottolineando l'importanza dell'esperienza operativa ma anche l'importanza dello studio, dell'addestramento e dell'analisi tecnica per diventare un esperto nel campo della difesa





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