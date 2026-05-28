Alex Pineschi, ex alpino di 42 anni originario di La Spezia, è stato ucciso sul fronte del Donbass mentre combatteva al fianco delle forze armate di Kiev. Il suo corpo è stato recuperato e sarà consegnato ai familiari. La sua morte sottolinea il ruolo crescente dei volontari stranieri nella difesa dell'Ucraina e le continue tensioni tra Russia e NATO.

Il contractor italiano Alex Pineschi è stato ucciso in Ucraina durante una ricognizione sul fronte del Donbass. Lorganizzazione di volontari Memorial ha condiviso la notizia sui propri canali social, definendolo un fratello amato caduto sul campo di battaglia.

Pineschi era impegnato a fianco delle forze armate di Kiev in operazioni di ricognizione tattica e di sostegno logistico, ed è morto in circostanze che al momento rimangono poco chiare, ma che sembrano riconducibili a un attacco di artiglieria sul suo punto di osservazione. Il suo corpo è stato recuperato dalle unità ucraine e sarà consegnato ai familiari per il funerale, mentre le autorità hanno avviato un'inchiesta per determinare le responsabilità dell'incidente.





Alex Pineschi, nato a La Spezia nel 1981, aveva già una lunga esperienza militare prima di arrivare in Ucraina. Dopo aver svolto il servizio nell'Aviazione Alpina, ha partecipato alle operazioni contro ISIS nel nord dell'Iraq nel 2014, proseguendo poi in Siria e nella regione curda dove ha collaborato con unità di addestramento locale.

Questa esperienza lo ha portato a fare il volontario per la difesa dell'Ucraina a seguito dell'invasione russa del 2022, integrandosi nella settima unità di ricognizione dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino, nota con il nome di Team Green Badgers e con base a Khmelnytskyi. Le sue competenze erano particolarmente richieste per le missioni di ricognizione avanzata, dove la capacità di muoversi rapidamente in territorio ostile è fondamentale.





Il conflitto nel Donbass continua a generare schermaglie frequenti tra le forze russe e le truppe ucraine sostenute dalla NATO, con un aumento costante delle vittime sia tra i combattenti che tra i civili. La perdita di un volontario con l'esperienza di Pineschi rappresenta un ulteriore segnale della durezza del confronto e della crescente dipendenza dell'Ucraina da combattenti stranieri addestrati.

Le autorità ucraine hanno sottolineato l'importanza di onorare la memoria dei combattenti internazionali, riconoscendo il loro contributo alla difesa della sovranità nazionale e la necessità di garantire che le loro famiglie ricevano il supporto necessario.



Parallelamente al deterioramento della situazione sul terreno, le tensioni diplomatiche continuano a farsi sentire in altre parti del mondo, con la piccola Armenia che vive una disputa elettorale accesa tra l'Occidente e la Russia.

Le nuove leggi elettorali imposte in quell'area richiedono la trasparenza sull'identità del leader di coalizione, suscitando proteste sia di sinistra sia dei partiti emergenti. Questi sviluppi evidenziano come la guerra in Ucraina sia parte di un più ampio scenario di tensioni geopolitiche che coinvolge diverse regioni. La morte di Alex Pineschi è così inserita in un contesto di conflitto globale, dove le scelte individuali di volontariato si intrecciano con le dinamiche di potere tra le grandi potenze





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